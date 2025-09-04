Totale Mondfinsternis im September: Alle Infos zum Astro-Highlight des Jahres

Am Sonntag, dem 7. September 2025, gibt es für alle Sternfreunde in Österreich etwas ganz Besonderes zu sehen.

Eine totale Mondfinsternis wird über dem Himmel stehen – ein seltenes Schauspiel, das sich in voller Länge beobachten lässt, wenn das Wetter mitspielt.

Ein Blick an den Himmel

Der Mond geht in Wien um 19.21 Uhr auf. Zu diesem Zeitpunkt ist er bereits zu 86 Prozent in den Kernschatten der Erde eingetreten. In Bregenz steigt er um 19.46 Uhr sogar schon komplett verfinstert über den Horizont. Die Phase der Totalität – also der vollständig verdunkelte Mond – beginnt um 19.30 Uhr und dauert bis 20.53 Uhr. Den stärksten Punkt erreicht die Finsternis um 20.12 Uhr. Erst um 21.57 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten wieder.

Am 7. September steht der Mond im Schatten der Erde © getty

Ein kleiner Nachteil: Der Beginn der Verdunkelung fällt in die Abenddämmerung, was das Beobachten etwas schwieriger machen könnte. Mit zunehmender Dunkelheit wird der rote Schimmer des Mondes aber immer besser sichtbar.

So entsteht eine Mondfinsternis

Eine Mondfinsternis ist nur bei Vollmond möglich. Dabei stehen Sonne, Erde und Mond auf einer Linie. Die Erde wirft ihren Schatten auf den Mond, der dann teilweise oder ganz verdunkelt wird.

Totale Mondfinsternis: Der Mond ist komplett im Kernschatten der Erde.

Partielle Mondfinsternis: Nur ein Teil des Mondes ist verdunkelt.

Das Schauspiel dauert mehrere Stunden, wobei die Totalität – also die Vollphase – meist das Highlight ist.

Ein seltener Anblick für Österreich

Die letzte totale Mondfinsternis in Österreich war am 14. März 2025, doch diese konnte kaum beobachtet werden, da der Mond schon kurz nach Beginn unterging. Die Finsternis am 7. September hingegen wird komplett zu sehen sein – ein Glücksfall für alle Beobachter.

Wer die Chance diesmal verpasst: Die nächste Mondfinsternis, die man von Österreich aus sieht, ist am 28. August 2026. Diese wird aber nur partiell sein. Eine wirklich nächste volle Verdunkelung gibt es dann erst am 31. Dezember 2028.