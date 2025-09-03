Vollmond am 7. September: Diese 3 Sternzeichen erleben jetzt den Umbruch ihres Lebens

Am 7. September 2025 erwartet uns ein Himmelsereignis, das so selten wie kraftvoll ist: Ein Vollmond im Sternzeichen Fische trifft auf eine totale Mondfinsternis und färbt sich in mystischem Rot. Dieser sogenannte Blutmond wirkt besonders auf drei Sternzeichen wie ein kosmischer Weckruf.

Der Blutmond am 7. September 2025 ist kein gewöhnlicher Vollmond. Die besondere Kombination aus Fische-Vollmond und Mondfinsternis setzt eine intensive Energie frei, die viele Menschen stark spüren werden. Während viele von uns den Blutmond als emotionales Hoch erleben, stehen drei Sternzeichen vor einem regelrechten Wendepunkt ihres Lebens. Für sie beginnt jetzt eine Phase der Transformation, mit klaren Erkenntnissen, mutigen Entscheidungen und unerwarteten Chancen.

Für diese drei Sternzeichen beginnt jetzt eine Schicksalswende

© Getty Images

Widder (21. März – 20. April)

Wenn Sie im Sternzeichen Widder geboren sind, dürfen Sie sich auf eine besonders kraftvolle Phase einstellen. Schon länger fühlen Sie, dass Veränderungen nötig sind, doch bisher fehlte vielleicht der entscheidende Impuls. Genau diesen liefert Ihnen jetzt der Blutmond. Wer jetzt mutig ist, wird mit neuen Möglichkeiten belohnt. Türen, die lange verschlossen schienen, öffnen sich, doch nur, wenn Sie fokussiert bleiben und nicht jedem verlockenden Angebot blind vertrauen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Für Skorpione ist dieser Blutmond ein emotionaler Spiegel. Sie erhalten die Chance, Missverständnisse zu klären, alte Konflikte zu lösen und Beziehungen auf eine neue Ebene zu heben. Gespräche, die bisher schwierig oder gar unmöglich schienen, werden jetzt erleichtert. Nutzen Sie die kosmische Energie, um ehrlich zu sein, sowohl zu sich selbst als auch zu Ihren Mitmenschen. Gerade in Partnerschaften oder im engen Familienkreis bringt der Blutmond eine heilende Wirkung.

Jetzt der perfekte Moment, Ballast loszuwerden und Platz für neue Pläne und Perspektiven zu schaffen.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Der abenteuerlustige Schütze spürt den Blutmond besonders intensiv. Ihr inneres Verlangen nach Freiheit, Wachstum und Selbstverwirklichung wird jetzt stärker denn je. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, in Ruhe in sich hineinzuhorchen, werden Sie Antworten finden, die Ihnen bisher verborgen waren. Jetzt können Sie klare Entscheidungen treffen, die Ihre Zukunft prägen. Dieser Blutmond schenkt Ihnen Inspiration und neue Perspektiven, die Ihr Leben nachhaltig verändern können.