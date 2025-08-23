Verkehrsunterbrechungen durch Elch - Emil streift durch NÖ

Ein Elch ist im Weinviertel unterwegs. Das Tier ist am Samstag im Kreis Mistelbach gesichtet worden. Dabei ist es sogar zu Verkehrsunterbrechungen gekommen

Der Elch namens Emil dürfte aus Polen kommen und über Tschechien nach Niederösterreich gewandert sein, wie mehrere Medien berichteten.

Social Media Star

Emil dürfte das Jungtier zum Social-Media-Star geworden sein, vermehrt werden Sichtungen über die sozialen Medien geteilt. Dabei ist Emil keineswegs ein Unbekannter.

Üblicherweise wandert er von Tschechien in südwestliche Richtung. Naturforscher vermuten, dass er auf dem Weg in den Böhmerwald ist – möglicherweise sucht er auch ein neues Revier oder eine Partnerin.

Verkehrsunterbrechungen

Der wandernde Elch sorgte nicht nur heute für Aufsehen. Seit Tagen wandert er mehrere Kilometer durch Österreich, wird auf Straßen gesichtet - und dabei kann es sogar zu Verkehrsunterbrechungen kommen.