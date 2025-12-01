Wieder Pyro-Unfall: 12-Jähriger schwer verletzt

Die beiden Brüder im Alter von 12 und 14 Jahren hantierten im Bezirk Wiener Neustadt mit den Pyros.

Zu einem schweren Unfall mit Böllern in einer kleinen Ortschaft in der Nähe von Wiener Neustadt kam es am Freitagabend gegen 18.15 Uhr. Zwei einheimische Brüder wurden dabei verletzt.

Der 12-Jährige hatte die Rakete in seiner linken Hand gezündet, diese setzte sofort um und explodierte. Der Bub erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 14-jährige Bruder reagierte geistesgegenwärtig und verständigte unverzüglich die Einsatzkräfte.

Nach der notärztlichen Erstversorgung am Unfallort wurde der 12-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das AKH Wien geflogen. Die genaue Klassifizierung sowie die Herkunft der verwendeten pyrotechnischen Gegenstände sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Präventionstipps der Landespolizeidirektion Niederösterreich

Bereits einen Monat vor Silvester und angesichts dieses Vorfalls appelliert die Polizei eindringlich, beim Umgang mit Feuerwerkskörpern höchste Vorsicht walten zu lassen. Um Unfälle zu vermeiden, sollten folgende Sicherheitshinweise beachtet werden:



• Kauf nur im Fachhandel: Beziehen Sie Pyrotechnik ausschließlich aus legalen Quellen im österreichischen Fachhandel. Nur so ist gewährleistet, dass die Produkte den strengen Qualitäts- und Sicherheitsstandards entsprechen. Beteiligen Sie sich keinesfalls am illegalen Handel.



• Altersgrenzen beachten: Halten Sie sich strikt an die gesetzlichen Mindestaltersangaben

• Gebrauchsanweisung lesen: Nutzen Sie Feuerwerkskörper verantwortungsbewusst und befolgen Sie genau die Anweisungen sowie Sicherheitsrichtlinien auf der Verpackung.

• Sicherheitsabstand wahren: Halten Sie stets einen angemessenen Sicherheitsabstand zu anderen Personen, Gebäuden, Fahrzeugen und potenziellen Gefahrenquellen ein.

• Startvorrichtung nutzen: Bei der Verwendung von Raketen geschehen oft Handhabungsfehler. Verwenden Sie immer eine geeignete Startvorrichtung

• Körperschutz: Beugen Sie sich niemals mit dem Oberkörper oder Kopf über Feuerwerkskörper, deren Zündschnur angezündet wird oder glimmt.

• Verhalten bei Versagern: Sollte ein Feuerwerkskörper nicht zünden, versuchen Sie auf keinen Fall, diesen ein zweites Mal anzuzünden. Warten Sie 10 bis 15 Minuten, bevor Sie sich dem Gegenstand nähern, und entsorgen Sie ihn anschließend gefahrlos (am besten vorher wässern).

• Kein Alkohol: Hantieren Sie niemals in alkoholisiertem Zustand mit pyrotechnischen Gegenständen.

• Entsorgung: Feuerwerksreste können lange nachglühen. Lassen Sie diese vollständig abkühlen, bevor sie im Müll entsorgt werden, um Brände zu verhindern.