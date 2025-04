Wieder WG-Teenie: Räuber (14) wollte nur iPhones

Und wieder sorgt ein Problem-Teenie aus einer betreuten sogenannten Krisen-WG der MA 11 für mächtig Unbill: Der 14-jährige Rumäne soll als brutaler Serien-Handyräuber umgegangen sein. Dabei würgte und schlug er seine Opfer.

Wien. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, ist es Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Raub, gelungen, einen 14-jährigen Rumänen auszuforschen und in seinem Zimmer in einer betreuten Wohngemeinschaft des Jugendamtes in Währing vorläufig festzunehmen.

Der strafmündige Jugendliche steht im Verdacht, im Zeitraum von Ende Februar bis Anfang April mindestens fünf Raubüberfälle begangen zu haben. Der 14-Jährige ging bei allen Taten nach demselben Modus Operandi vor: Er verfolgte seine Opfer, der natürlich kleiner waren als er und aussahen, als ob er sie schnell überwältigen konnte - außerdem mussten sie über ein hochpreisiges Handy verfügen - offenbar mit der U 6 bzw. mit der U 3 bis nach Hause, wo er sie im Eingangsbereich oder in den Stiegenhäusern im 1., 9., 12., 14 und 15. Bezirk brutal überfiel.

Jüngstes Opfer von Brutalo-Täter ist erst 11

In fast allen Fällen würgte und verletzte er seine Opfer mittels Schlägen, damit die eingeschüchterten Opfer ihre iPhones (z.B. ein 14 Pro oder ein funkelnagelneues 16er) samt Zugangscode herausrückten. Bei den ausgeraubten Kids handelte es sich um einen 11-jährigen Buben und vier Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren.

Der 14-Jährige wurde wenige Tage nach seiner letzten Tat Anfang April aufgrund einer gerichtlichen Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Im Zuge einer Einvernahme zeigte sich der Jugendliche umfassend geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.