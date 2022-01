5.Welle rauscht durch das Land

Die Intensität der Welle hat sich stark beschleunigt, bald drohen 20.000 Fälle pro Tag.

Wien. Es ist keine Welle, sondern eine Wand, die auf Österreich zu rauscht. Wir sind mitten in der fünften Corona-Welle. Und die dürfe so heftig werden, wie keine bisherige zuvor. Kurz nach Weihnachten hatten wir „nur“ 1.550 ­Fälle, am 5. Jänner waren es schon 9.761, gestern 8.263. Ländern wie Dänemark oder Frankreich haben gezeigt: Binnen zwei Tagen verdoppeln sich die Zahlen bei Omikron.

Heißt: Anfang nächster Woche drohen uns bis zu 20.000 Fälle pro Tag.