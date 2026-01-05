Alles zu oe24VIP
Pistole
© Getty Images

Frau erlitt Schock

59-Jährige in eigener Wohnung ausgeraubt

05.01.26, 10:39
Die Frau erlitt einen Schock, wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Wien. Am Sonntag, gegen 13:00 Uhr, wurde eine 59-jährige Frau in ihrer Wohnung in Wien-Ottakring Opfer eines schweren Raubüberfalls. Drei vermummte Männer klingelten zunächst an der Tür, bevor sie heftig klopften. Als die Frau öffnete, bedrohte einer der Täter sie mit einer schwarzen Faustfeuerwaffe und drängte sie in die Wohnung, während ein zweiter Täter ihr folgte und der dritte im Stiegenhaus wartete. In der Wohnung forderten die Täter Bargeld, das ihnen im unteren vierstelligen Eurobereich ausgehändigt wurde, bevor sie flüchteten.

Die Frau erlitt einen Schock und wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Sie konnte keine konkrete Täterbeschreibung geben, berichtete jedoch, dass die Männer etwa 30 Jahre alt waren und vermutlich Russisch sprachen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung blieben die Täter bislang unbekannt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise – auch anonym – unter der Telefonnummer 01-31310-33800.

