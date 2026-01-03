Alles zu oe24VIP
Egle Kipp
Egle/Kipp feiern in Sigulda nächsten Sieg

03.01.26, 15:28
Die Tirolerinnen Selina Egle und Lara Kipp sind auch nach der Weihnachtspause auf der Kunstbahn-Rodelweltcup-Siegerstraße.

Wie beim ersten Saisonerfolg am 20. Dezember in Lake Placid setzte sich das ÖRV-Duo auch im Doppelsitzer-Bewerb in Sigulda am Samstag vor den Deutschen Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,031 Sekunden) durch. Nach ihrem 16. Weltcupsieg haben Egle/Kipp mit 370 Punkten nach vier Bewerben 30 Zähler Vorsprung auf die Rivalinnen aus Deutschland.

Die Doppelsitzer-Weltmeisterinnen fingen Eitberger/Matschina mit einem starken zweiten Lauf noch ab. "Im ersten Lauf haben wir die Startkurve nicht gut erwischt. Wir haben das in der Pause mit den Trainern gut analysiert und es im zweiten zwar nicht perfekt, aber besser gemacht. Der Laufqualität war ähnlich gut, wir waren trotzdem überrascht, dass es sich noch ausgeht und sind mit dem Ergebnis natürlich extrem happy", resümierte Egle.

Müller/Frauscher auf Platz vier

Im Männer-Bewerb fuhren Yannick Müller/Armin Frauscher als Vierte (+0,276) am Podest vorbei. Thomas Steu/Wolfgang Kindl wurden Siebente (+0,521), Juri Gatt/Riccardo Schöpf landeten als Achte (+0,557) unmittelbar dahinter. Die Letten Eduards Sevics-Mikelsevics/Lukass Krasts verwiesen bei ihrem Debütsieg im Weltcup die sechsfachen Gesamtweltcupsieger aus Deutschland, Tobias Wendl und Tobias Arlt, auf Rang zwei (+0,078).

Im Einsitzer-Bewerb wurde erst der erste Lauf ausgetragen, hinter dem Deutschen Felix Loch liegen Nico Gleirscher (2./+0,019), Jonas Müller (3./+0,038) und David Gleirscher (5./+0,102) gut im Rennen. Wolfgang Kindl ist nach einem Kippsturz ausgeschieden. Bei den Frauen fehlt der Tirolerin Lisa Schulte zur Halbzeit nur eine Tausendstel-Sekunde auf die Deutsche Julia Taubitz.

