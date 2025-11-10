Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
Chaos beim Rodeln: Igls-Bahn zu gefährlich
© Gepa

Nach Millionen-Umbau

Chaos beim Rodeln: Igls-Bahn zu gefährlich

10.11.25, 15:53
Teilen

Das sollte der große Neustart in Innsbruck werden – und endete im Desaster!  

Nach 20 Monaten Bauzeit und Millionen-Investitionen sollte die frisch sanierte Rodelbahn in Innsbruck-Igls endlich eingeweiht werden. Doch statt Jubel und Highspeed – Abbruch! Und das gleich zweimal!

Berüchtigte Kurve 13 & 14

Am Sonntag durften die ersten Schlitten auf die neue Bahn – doch schon nach wenigen Fahrten war Schluss. Technische Probleme, zu gefährlich, zu riskant! Nach einer hektischen Nacht und Not-Arbeiten startete man am Montag den zweiten Versuch. Doch wieder: Fehlanzeige! Die berüchtigte Kurve 13 bis zur Ausfahrt 14 entpuppte sich als echtes Problemstück. Zu hohes Sturzrisiko – die Sicherheit der Athleten nicht gewährleistet. Folge: Homologierung verschoben, nächster Versuch erst vom 14. bis 16. November.

Riesen-Baustelle vor Olympia

ÖRV-Cheftrainer Christian Eigentler ärgert sich: „Diese Kurve war von Anfang an eine Schwachstelle. Wir haben davor gewarnt! Jetzt müssen wir nachbessern und hoffen, dass es beim nächsten Mal klappt.“
Trotzdem bleibt keine Zeit zum Durchatmen: „Wir ziehen heute noch ins sächsische Osterzgebirge um und trainieren in Altenberg weiter.“

Auch Olympiasieger David Gleirscher ist frustriert: „Es war besser als gestern, aber immer noch nicht kontrollierbar. Wir sind vom alten Damenstart gefahren – da fehlen 30 km/h. Von der normalen Starthöhe wäre das aktuell viel zu gefährlich!“ Fazit: Riesen-Baustelle statt Rodel-Show! Die neue Bahn bleibt vorerst ein Sorgenkind – und die Rodler müssen weiter auf Tempo warten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden