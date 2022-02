Aktivist: "Wienerwald wird derzeit massiv abgeholzt"

Die Umweltinitiative Wienerwald dokumentiert großflächige Holzschlägerungen.

Wien. Kaum zeigen sich die ersten Sonnenstrahlen, rücken parallel zueinander die Holzschlägerungstrupps des Forstamts und die Umweltaktivisten der Initiative Wienerwald aus – während die Stadt alljährlich von „normalen Ausdünnungen“ spricht, wirft Klaus Wechselberger von der Umweltinitiative Wienerwald dem Forstamt eine regelrechte „Wald-Ausräumung“ vor: „Der Wienerwald wird derzeit so massiv abgeholzt wie nie zuvor.“ Objektivierbar sind beide Positionen schwer – das sensible Öko-System Wald scheint aber in Gefahr.