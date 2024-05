Diese zwei Laden-Diebe werden österreichweit gesucht

Die zwei Diebe, die mehrmals auf Kamera aufgenommen wurden, lenkten die Verkäufer ab, um im Kassabereich Geld zu klauen.

Das Landeskriminalamt Tirol fahndet aktuell nach zwei unbekannten Tätern wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls. Es soll sich dabei um zwei Männer handeln, die vom 8. bis zum 12. April im Burgenland, in Kärnten, Salzburg und Tirol insgesamt elf Diebstähle in Kleinunternehmen begangen haben sollen.

In allen Fällen wurden Angestellte der Betriebe von einem der beiden Täter in ein Verkaufsgespräch verwickelt, während der andere unbeobachtet im Kassabereich nach Geld suchte.

Die Serientäter erbeuteten in diesem Zeitraum einen Bargeldbetrag im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Aufgrund der nachvollziehbaren Reiseroute wird davon ausgegangen, dass die Täter zu folgenden Zeiträumen im jeweiligen Bereich aufhielten und eventuell eine Unterkunft nahmen:

08.04.2024 – 09.04.2024 Bereich Südburgenland bis St. Veit an der Glan

09.04.2024 – 11.04.2024 Bereich Spittal an der Drau bis Mittersill

11.04.2024 – 12.04.2024 Bereich Tiroler Unterland – St. Johann in Tirol bis Wörgl

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete am Mittwoch nun die Veröffentlichung der Lichtbilder der Tatverdächtigen an und hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Hinweise sind an das Landeskriminalamt der Landespolizeidirektion Tirol in Innsbruck (Tel. 059133/70-3333) erbeten.

Fragen des Landeskriminalamtes an die Bevölkerung:

Können sich Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen von Beherbergungsbetrieben an die auf den Fotos ersichtlichen Männer erinnern? Wer kann Informationen zu den Männern auf diesen Fotos geben? Wurden weitere Taten, welche noch nicht der Polizei gemeldet wurden vollendet?