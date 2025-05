Dvoracek ist neuer Spelunken-Chef

Das Szenerestaurant behält sein Konzept mit Bar-Kultur und Club-Feeling.

Mit 1. Mai übernahm die Viva Group das bekannte Restaurant Spelunke in der Taborstraße in Leopoldstadt. Mit Michael Dvoracek an der Spitze startet das Lokal in eine neue Ära. Kulinarischer Qualität, hohe Produktstandards und eine Mischung aus urbanem Flair und ehrlicher Küche sind Dvoraceks Ansprüche.

Handschrift des erfahrenen Gastronomen

Die Spelunke gilt als Szenerestaurant mit Barkultur und einem Hauch von Club-Feeling. Das ganze serviert in einem stilvollen und zugleich lässigen Ambiente. Das bleibt – und wird nun durch die Handschrift des erfahrenen Gastronomen weiterentwickelt, der seit zwei Jahren mit der Viva la Mamma Erfolge feiert: Michael Dvoracek hat sich in den letzten Jahren mit dem Restaurant „Viva La Mamma“, das mit authentischer italienischer Küche, mediterranem Flair und einem einladenden Ambiente begeistert, einen Namen gemacht.

Mit Dvoracek bekommt das Haubenrestaurant Spelunke ein Update – ohne seine Seele zu verlieren. Das neue Konzept soll dem Grundgedanken treu bleiben: Ehrliches Essen, starke Drinks, feine Musik und echtes Leben. An der Bar treffen Signature Cocktails auf handverlesene Weine – gemacht für Genießer mit Anspruch, aber ohne Attitüde. Und wenn ab 20 Uhr die DJs übernehmen, verschwimmen die Grenzen zwischen Restaurant, Bar und Club.