Super-Bier-Fest in der Ottakringer Brauerei

Aus dem Craft-Bier-Fest wurde eine neue Veranstaltung für bunte Braukultur.

Das Superbierfest fest steigt am Wochenende in der Ottakringer Brauerei. Bei den "Beer Culture Days" am 11. und 12. April werden Brauereien aus dem In- und Ausland zusammengebracht um gemeinsam die Braukultur zu feiern.

Von St. Marx nach Ottakring übersiedelt

Die "Beer Culture Days" gingen aus dem Craft Bier Fest hervor, das zuletzt in St. Marx stattfand. In der Ottakringer Brauerei wurde nun ein neues Zuhause gefunden. Die Brauerei öffnet an diesen Tagen ganz bewusst ihre Pforten, um andere Brauereien willkommen zu heißen. Die Veranstaltung steht für Qualität, Vielfalt und echte Leidenschaft für Bier. Musik, handwerklich gebrautes Bier und Kulinarik treffen aufeinander und sorgen für Spaß und viele fröhliche Begegnungen. Zum Essen gibt es beste Schmankerln von diversen Anbietern und natürlich von Grill-Größen.Tickets im Vorverkauf unter www.superbierfest.at