Rassismus-Attacke und Hiebe gegen Taxifahrer

Auf dem Weg nach Hause wurde ein Fahrgast (39) gemein und brutal.

Wien. Zu rassistischen Beleidigungen samt Beschädigung der Trennwand im Fahrzeuginneren sowie einem Schlag auf den Hinterkopf des Chauffeurs kam es Sonntagvormittag in einem Taxi in Wien. Der Fahrer, ein Türke (40), sollte einen 39-Jährigen mit serbischen Wurzeln und dessen Freundin vom Karlsplatz in der Innenstadt in die Groß-­Enzersdorfer Straße in Transdanubien bringen. Auf dem Weg dorthin fing der wohl Betrunkene an, den Taxler wegen dessen türkischer Herkunft zu beschimpfen.

Mit einem Messer in der Hand soll er den Fahrer überdies mit dem Umbringen bedroht und dann brutal von hinten geschlagen haben – bis der Taxler ausstieg und davonlief. Auch das Fahrgäste-Paar suchte zu Fuß das Weite, konnte aber anhand der Ziel­adresse, die sie dem Taxler gesagt hatten, von der Polizei rasch ausgeforscht werden: Festnahme und Anzeige.