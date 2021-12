Schwere Nötigung nach Trennung: Afghane (33) festgenommen

Sexuelle Übergriffe, nachdem 20-Jährige die Beziehung beendet hatte.

Mithilfe der Einsatzgruppe WEGA hat die Polizei in der Nacht auf Montag in Wien-Floridsdorf einen 33-Jährigen festgenommen, der eine 20-Jährige seit Anfang 2021 bedroht haben soll. Die Frau habe laut Polizei zuvor eine Beziehung mit dem Afghanen geführt. Als sie diese beendete, soll er sie geschlagen, mehrfach mit dem Umbringen und der Veröffentlichung intimer Fotos bedroht sowie sexuelle Übergriffe verübt haben.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Die 20-Jährige wandte sich schließlich an eine Polizeiinspektion. Die Beamten sprachen ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Verdächtigen aus.

Die Wiener Polizei machte in dem Zusammenhang einmal mehr darauf aufmerksam, dass sie Ansprechpartner für jedes Opfer von Gewalt ist und keine Gewalt duldet, gleichgültig in welcher Form. Der Polizei-Notruf (133) ist jederzeit für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder von Gewalt betroffen sind, erreichbar. Auch der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719) und der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05-77-22) sind rund um die Uhr besetzt. Das Landeskriminalamt Wien, Kriminalprävention, bietet zusätzlich Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.