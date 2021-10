Über 100 Aufgriffe jeden Tag

Aktuelle Zahlen des BMI zeigen auch hierzulande schon deutsche Verhältnisse.

Wien. Die lockeren Corona-Regelungen lassen auch die Zuwanderung ansteigen: Der scheidende deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) schlug bereits am Dienstag Alarm. Demnach sind in Deutschland am vergangenen Montag das erste Mal seit vielen Jahren über 1.000 Zuwanderer in die Bundesrepublik gekommen. Aus diesem Anlass denkt Seehofer nun laut über wei­tere Grenzschutz-Maßnahmen zu Polen nach.

Verdoppelung seit 2019, mehr Aufgriffe als Deutschland

Statistik. Ein Blick auf die heimischen Zahlen zeigt: Bei uns herrschen schon seit Jahresbeginn „deutsche Zustände“: Bis Mitte Oktober vermeldet das Innenministerium rund 31.200 Aufgriffe von illegalen



Migranten. Das sind rund 108 pro Tag. Im Hinblick auf die Bevölkerungsanzahl in Österreich (rund ein Zehntel des deutschen Nachbarlandes) herrschen bei uns seit Jahresbeginn ähnlich alarmierende Zustände.



Anstieg. Im Vergleich zu 2019 und 2020 hat sich die Zahl der Aufgriffe nun fast verdoppelt. Bisher wurden 31.700 illegale Zuwanderer aufgegriffen, bis zum Ende des Jahres könnte die Jahresstatistik von 2019 (ca. 19.500 Aufgriffe) somit noch um das Doppelte übertroffen werden.