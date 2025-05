Vienna City Beach Club lädt Samstags zum "Nachtflug"

Party-Stimmung und Beach-Feeling mit den besten DJs am Vienna City Beach Club

An 4 unvergesslichen Sommerabenden an der Neuen Donau lädt der Vienna City Beach Club zu seinen "Nachtflug"-Events. Start ist kommenden Samstag, den 31. Mai im Kult-Club am Kaisermühlendamm.

Vienna City Beach Club © VCBC ×

Tagsüber coole Drinks und köstliche Snacks genießen und am Abend in eine Welt pulsierender Rhythmen von Tech House bis Melodic Techno eintauchen, während die DJ's Steve Hope, Elian Dust, Violeca und Mo die Nacht zum Leben erwecken.

Elian Dust © VCBC ×

Beim "Nachtflug" wird der VCBC wird wieder zum Schauplatz kollektiver Ekstase, in der Freude, Freiheit und Leidenschaft Hand in Hand gehen. See you on the Dancefloor!