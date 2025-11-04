Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Heroin
© Getty Images

"Druckräume"

1. Stadt in Österreich will Konsumräume für Heroinabhängige

04.11.25, 09:56
Teilen

Die erste Stadt in Österreich will nun sogenannte "Druckräume" für Heroinabhängige schaffen. Der Beschluss wurde einstimmig im Gemeinderat gefasst. 

Ein dringlicher Antrag des KFG-Sicherheitssprechers (Korruptionsfreier Gemeinderatsklub) Michael Winter brachte den Stein ins Rollen. Er forderte zur Bekämpfung von Drogenmissständen die Umsetzung von sogenannten "Druckräumen", in denen sich Abhängige unter medizinischer Aufsicht Heroin spritzen können. Der Antrag wurde sogar einstimmig im Grazer Gemeinderat angenommen, berichtet die "Kleine Zeitung". 

Winter sieht in den Konsumräumen eine "Notlösung". Dadurch könne man "die Spritzen von den öffentlichen Toiletten und anderen öffentlichen Räumen" wegbekommen. Eine "massive Gefahrenquelle" würde damit eingedämmt. 

Eine Million Spritzen pro Jahr 

In Österreich fordern Experten schon länger eine entsprechende Umsetzung. In Deutschland und der Schweiz sind entsprechende Einrichtungen längst Realität. 

Ulf Zeder, Suchtkoordinator der Stadt Graz, erklärt, dass in Graz fast eine Million Spritzen pro Jahr dokumentiert würden. Ein Großteil wird im Kontaktladen der Caritas gesammelt, wo aber auch Nicht-Grazer gebrauchte Spritzen gegen neue tauschen. Nur ein kleiner Teil landet in Toiletten oder öffentlichen Räumen. 

Suchtkoordinator: Kein "Giftlerservice" 

In der steirischen Hauptstadt gebe es aktuell rund 1.000 Leute im Substitutionsprogramm. Konsumräume würden für ein Sicherheitsgefühl sorgen, auch für Nicht-Süchtige. „Es ist kein ‚Giftlerservice‘, sondern eines für die Allgemeinheit“, so Zeder in der "Kleinen". 

Bevor in Graz die ersten "Druckräume" errichtet werden können, muss aber vorher der Bund das Suchtmittelgesetz noch entsprechend adaptieren. Auch zahlreiche andere rechtliche Fragen sind noch zu klären. Die Stadt will daher nun mit einer Petition an den Bund herantreten, um die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden