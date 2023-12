Google-Suchanfragen: "Wie krank ist Herbert Kickl?"

Am Montag veröffentlichte Google Austria die meistgesuchten Begriffe und Fragen.

"Was ist Hamas?", "Ukraine News", "Erdbeben Türkei" oder das implodierte U-Boot. Die meistgesuchten Google-Suchbegriffe spiegeln im groben die Weltpolitik im heurigen Jahr wider. Doch auch Innenpolitisch lassen die brennenden Fragen der Google-Nutzer einige Schlüsse darüber zu, was die Österreicher interessiert.

"Wie krank ist Herbert Kickl?"

Eine Frage, die sich offenbar sehr viele Österreicher stellten, ist, "wie krank ist Herbert Kickl?". Das Interesse an diesem Thema dürfte durch den abgesagten "ZiB2"-Auftritt des FPÖ-Chefs Herbert Kickl entstanden sein. Dieser musste Anfang des Jahres ein Interview mit ORF-Anchor Armin Wolf aus gesundheitlichen Gründen absagen. Die Gerüchte-Küche vermutete freilich, dass der Freiheitliche Corona-Kritiker nun selbst mit Covid infiziert sei. Doch ein Sprecher gab Entwarung: "Corona oder etwas Ernstes ist es nicht, sondern ein grippaler Infekt, wie ihn derzeit Hunderttausende haben."

Das generelle Interesse an Corona ist in diesem Jahr allerdings stark zurückgegangen. Der Suchbegriff fiel inzwischen sogar aus den von Google Austria veröffentlichten Rankings.

"Was ist ein Marxist?"

Ein anderer innenpolitischer Punkt wurde wohl von Andreas Babler ausgelöst. Österreicher wollten von Google unter anderem am häufigsten wissen: "Was ist ein Marxist?" Ausgelöst wurde das Verlangen nach der Beantwortung dieser Frage wohl durch SPÖ-Chef Andreas Babler. Dieser wurde von ÖVP und FPÖ gerne als "Leninist" oder "Marxist" verunglimpft. Mitunter auch wegen einer angeblichen Lenin-Büste in seinem Büro. Was wirklich dahinter steckte, erfahren Sie hier.

Nehammer-Video und SPÖ-Mitgliederbefragung

Mit dem Nehammer-Video (Platz 8) und der SPÖ-Mitgliederbefragung (Platz 10) schafften es zwei innenpolitische Aufreger auch in die Top Ten, der meistgesuchten Begriffe. Ende September wurde ein bereits im Juli aufgezeichnetes Video öffentlich, welches Bundeskanzler Karl Nehammer in geselliger ÖVP-Runde in Hallein (Salzburg) beim Plaudern über die Innenpolitik zeigt. Die dort getätigten Aussagen sorgten für reichlich Wirbel.

Das Chaos, die Reiberein und die Panne rundum die Wahl des neuen SPÖ-Chefs schaffte es auch in die Top Ten der Google-Suchanfragen. "SPÖ Mitgliederbefragung" belegte hierbei Platz 10.

Selbsttest: Wie krank ist Herbert Kickl? Und was ist eigentlich ein Marxist?

Sucht man in Google nach "Wie krank ist Herbert Kickl? kommt einem eine Flut von Zeitungsartikeln entgegen. Zwar beziehen sich veröffentlichten Google-Rankings nur auf das heurige Jahr, doch auch schon in den Jahren davor, war Kickl häufig in den Medien, da er irgendwo krankheitsbedingt fehlte. Häufig habe es sich laut seinem Sprecher um einen grippalen Infekt gehandelt, nicht um Corona. Einmal, im Herbst 2021, erwischte es den FPÖ-Chef dann aber doch mit dem Virus.

Und wer oder was ist jetzt eigentlich genau ein Marxist. Sucht man danach in der Suchmaschine, so ploppt, wenig überraschend, der Wikipedia-Artikel über Marxismus gleich als erstes auf. Dieser schreibt: "Marxismus ist der Name einer von Karl Marx und Friedrich Engels im 19. Jahrhundert begründeten Gesellschaftslehre. Ihr Ziel besteht darin, durch revolutionäre Umgestaltung anstelle der bestehenden Klassengesellschaft eine klassenlose Gesellschaft zu schaffen."

Weitere Fragen, die sich laut Google in diesem Zusammenhang stellen, sind "Was ist der Marxismus einfach erklärt?", "Was glaubt ein Marxist?", "Wer sind Marxisten?" oder ähnliche. Interessant ist übrigens auch, dass der zweite angezeigte Eintrag von Google zu der Frage, was denn jetzt eigentlich ein Marxist sei, vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz stammt.