Bitcoin-Parlamentarier: Erste Partei wendet sich an Finanzminister

Schon am Montag dürfte Finanzminister Marterbauer Auskunft zu einer Bitcoin-Anfrage geben. Die Kryptowährung ist gerade auf einem Allzeithoch und beschäftigt Österreichs Parlament.

Ein Bitcoin ist derzeit mehr als 100.000 Euro wert. In Dollar beträgt der Bitcoin-Preis rund 118.000 US-Dollar. Ein Allzeithoch. Derzeit ist fast jeder, der jemals Bitcoin gekauft hat, im Plus. Wer verkauft, muss in Österreich 27,5 % Kapitalertragssteuer auf den Gewinn zahlen. Die Neos wollen das ändern.

Brisante Bitcoin-Anfrage: Wie viel Cash bringen Krypto-Steuern?

Die Neos wollen in einer parlamentarischen Anfrage wissen, wieviel Geld der Finanzminister durch Bitcoin und Krypto an Steuern einnimmt. In ihrer Bitcoin-Anfrage an Minister Markus Marterbauer (SPÖ) fragen sie: Wie hoch sind die jährlichen Steuereinnahmen aus der Besteuerung von Bitcoin? Auch nach Steuereinnahmen aus den Verkäufen anderer Kryptowährungen wird gefragt. Und: Wie viele Bitcoins hat Österreich beschlagnahmt?

"Muss nach Wurstsemmel-Kauf Steuern zahlen"

Neos-Abgeordneter Christoph Pramhofer sagt gegenüber oe24: "Wer eine Wurstsemmel mit Bitcoin kauft, der muss aktuell Steuern zahlen. Denn jeder Bitcoin-Verkauf ist in Österreich ein steuerliches Ereignis."

Die aktuelle Steuer-Regelung für Bitcoin in Österreich sei "unglücklich", sagt Neos-Kapitalmarktsprecher Pramhofer. In anderen Ländern gibt es Behaltefristen, nach denen ein Verkauf steuerfrei ist. Bis vor wenigen Jahren gab es auch in Österreich eine einjährige Spekulationsfrist und danach den steuerfreien Verkauf.

"Ich will wissen, wie viel Steuer-Euros die Regelung eigentlich bringt, die das ganze Bitcoin-System in Österreich hemmt", sagt Pramhofer.

Wie viele Bitcoin-Parlamentarier gibt es eigentlich?

In Wien haben mit Bitpanda und Bybit schon zwei Krypto-Riesen ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Doch wie viele Bitcoin-Parlamentarier gibt es eigenlich?

© Lautmann, Andrea

Im Nationalrat sei für die liberalen Abgeordneten "die Trennung von Geld und Staat schon ein Thema", sagt Christoph Pramhöfer oe24. Aber viele gebe es derzeit nicht. Neben den Neos, deren Parteilinie bei Bitcoin er vertritt, gibt es noch in der FPÖ einige Liberale, die Bitcoin befürworten. Groß Thema war es bisher nicht. Doch das ändert sich jetzt.

Wie viele Bitcoins hat Österreich beschlagnahmt?

Die Anfrage und das Allzeithoch bringen Bitcoin ins Gespräch. Die Neos wollen auch wissen, wie viele Bitcoins österreichische Behörden beschlagnahmt haben. Besitzt das Finanzministerium Bitcoin?

Die Beantwortung von Finanzminister Marterbauer, die schon am Montag erfolgen dürfte (denn die Anfrage wurde vor acht Wochen eingebracht), soll erstmals Klarheit bringen, ob die Republik Bitcoin hat und welche Pläne sie für die größte und älteste Kryptowährung der Welt hegt. Zumindest seit US-Präsident Donald Trump für Milliarden Dollar Bitcoin kaufen will, ist das Internet-Geld in der großen Politik angekommen.