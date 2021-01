Impfstoff-Lieferprobleme drohen den Impfplan um Monate zurückzuwerfen.

In welcher Form AstraZeneca zugelassen wird, entscheidet sich zwar erst am 29. Jänner (möglicherweise nur für die unter 55-Jährigen, weil besonders diese Altersgruppe in den Studien getestet wurde).Schon jetzt steht aber fest: AstraZeneca kann im ersten Quartal nur 500.000 von den vereinbarten zwei Millionen Dosen liefern.Wie es nun mit Österreichs Impfplan aussieht und warum uns dieser Engpass zwei Monate zurückwerfen könnte, lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!