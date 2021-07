Hickhack in der Koalition

In der Koalition gehen die Machtkämpfe im Hintergrund weiter. Worum es geht.

Strategie. Vordergründig bemühte man sich gestern freilich um Harmonie in Reichenau. Das 7-Punkte-Programm blieb aber diffus.

Im Hintergrund wird weiter gefeilscht, und das Misstrauen bleibt beträchtlich. „Fressen oder gefressen werden“ sei das Motto, sagt ein Regierungsmitglied.

Der eigentliche Streit – wie „schmerzhaft“ müsse Klimapolitik sein – ist freilich auch einer Strategie geschuldet.

Dass Kanzler Sebastian Kurz von einer grünen Klimapolitik, die Österreich zurück „in die Steinzeit“ führen könne, geredet hatte, war freilich ganz bewusst von den Türkisen gesetzt.

Sie versuchen ihre Basis vor dem ÖVP-Parteitag Ende August in St. Pölten wieder klar zu mobilisieren. Und es ist auch ein Zeichen an die VP-Wähler und einige zwischen ÖVP und FPÖ schwankende Wähler in Oberösterreich. Dort findet ja bekanntlich Ende September eine Landtagswahl statt.

Die schlechte Stimmung zwischen Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und der grünen Klimaministerin Leonore Gewessler ist allerdings authentisch. Die Themen Straßenbau und CO2-Bepreisung trennen die beiden wirklich.

Schlüsselfrage wird die ökosoziale Steuerreform

Reform. Wie es mit der Koalition weitergeht, wird vor allem von der öko­sozialen Steuerreform abhängen. Diese sei weitgehend ausverhandelt. ­Allerdings geht es um entscheidende Details. Die ÖVP will den Schwerpunkt auf „Entlastung“ legen, die Grünen auf Klimaschutz. Es wird spannend bleiben.