Sara Schaar
© APA/TOBIAS STEINMAURER

Laut Landes-SPÖ

Kärntner Landesrätin Schaar tritt zurück

13.10.25, 19:17
Teilen

Die Kärntner Landesrätin Sara Schaar legt ihr Amt zurück. Sie wird Mittwoch kommender Woche aus ihrem Amt ausscheiden, teilte die Landes-SPÖ mit.

Ein Grund für den Rückzug wird in der Aussendung nicht angegeben. Schaar war seit April 2018 Mitglied der Kärntner Landesregierung und verantwortete in dieser Zeit unter anderem die Bereiche Umwelt-, Klima-, Naturschutz-, Frauen- und Generationenpolitik.

Der neue SP-Landeschef Daniel Fellner würdigt Schaars Arbeit und ihren Einsatz für die Menschen in Kärnten. Sie habe sich in einer herausfordernden Zeit stets mit Herz und Haltung für Kärnten eingesetzt.

Die SPÖ Kärnten respektiere die persönliche Entscheidung Schaars, ihr Regierungsamt zurückzulegen und bedanke sich für die langjährige, engagierte Zusammenarbeit. Über die Nachfolge werde in den kommenden Tagen entschieden.

Die "Kleine Zeitung" hatte zuletzt spekuliert, dass eine Ablöse Schaars unmittelbar bevor stehe. Diesem Bericht zu Folge habe die Harmonie zwischen dem neuen Landeschef und der Landesrätin seit längerem nicht gestimmt. Schaar werde für weiter bestehende Missstände in der Kinder- und Jugendhilfe verantwortlich gemacht.

