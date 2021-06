Kickl: "Mein Plan für die neue FPÖ"

FP-Präsidium designierte Herbert Kickl nach Hofers Rücktritt zum FPÖ-Obmann.

Nach sechs Stunden Marathon-Sitzung war es fix: FPÖ-Klubchef Herbert Kickl (52) wurde am Montagnachmittag vom FPÖ-Präsidium als neuer Parteiobmann der Freiheitlichen designiert. Schon in zwölf Tagen soll er bei einem eiligst einberufenen Blitz-Parteitag am 19. Juni offiziell zum Parteichef gewählt werden.



Herbert Kickl erklärte nach dem Präsidium seinen Plan für die Zukunft der FPÖ.



