Bitte fahrt dieses Land nicht an die Wand!

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Unsere führenden“ Politiker haben sich in den 130 Tagen seit den letzten Wahlen nicht nur als besonders unfähig, sondern auch als besonders verantwortungslos erwiesen.

Zuerst scheiterte eine Ampel-Koalition am Dilettantismus von Schmähhammer und Bla-Blabler.

Jetzt folgt die große Enttäuschung in Blau: Auch der selbst ernannte „Volks-Kanzler“ Herbert Kickl ist nicht in der Lage, eine brauchbare Regierung zu bilden: Statt endlich den dringend nötigen Neustart für dieses Land zu starten, verplempert sich Kickl in Rache-Versuchen und Alles-oder-Nichts-Forderungen.

So kann auch Blau-Schwarz nichts werden. Jetzt fahren Kickl und Stocker unser Land an die Wand. Kickl ist dabei eine Enttäuschung! Er ist nicht jener „Volkskanzler“, der Brücken baut, das Land einigt, sondern ein Partei-Egoist, der nur den eigenen Vorteil sucht. Wenn Blau-Schwarz an Kickls Ego-Trip scheitert, schlittert dieses Land in die Krise.

Dann droht uns eine „Experten-Regierung“ von Van der Bellens Gnaden. Das heißt: Totaler Stillstand im Land, keine Reformen, keine Dynamik, keine Visionen.

Eine Verwaltung-Regierung - das ist das Letzte, was Österreich braucht ! Dann bitte lieber gleich Neuwahlen. Aber bitte ohne die Polit-Versager der letzten 130 Tage.

Dieses Land braucht einen Neustart für Wirtschaft, Digitalisierung, Budget, Bildung, Gerechtigkeit. Und es braucht neue Spitzen-Politiker - in ALLEN Parteien.Wenn Blau-Schwarz wirklich scheitert und Kickl nicht zur Vernunft und zu einer Einigung kommt (ein guter Kanzler muss einigen, versöhnen, Kompromisse schließen können) - dann lasst uns wählen. Aber mit neuen Kanzler-Kandidaten!