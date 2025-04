Bis 5. Mai: Bundesregierung sucht sechs ORF-Stiftungsräte

Die Bundesregierung ist auf der Suche nach sechs Personen für den ORF-Stiftungsrat. Wie aus einer Ausschreibung hervorgeht, müssen sich Interessentinnen und Interessenten bis 5. Mai (18 Uhr) per E-Mail beim Medienministerium bewerben.

Mit der jüngsten ORF-Gesetzesnovelle wurde das Auswahlprozedere und die Anforderungen an Bewerberinnen und Bewerber adaptiert. So muss die Regierung darauf achten, dass ausreichend Expertise in Bereichen wie Medienwirtschaft, Betriebswirtschaft, Kommunikation, Medienrecht oder auch Controlling unter den ausgewählten Personen gegeben ist, wobei auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis Bedacht zu nehmen ist. Auch darf keine Unvereinbarkeit - wie etwa ein Job im ORF - vorliegen.

Mit der Gesetzesnovelle ist die Anzahl der von der Bundesregierung in das oberste ORF-Gremium zu entsendenden Personen von neun auf sechs geschrumpft. Dafür stammen künftig neun Stiftungsräte (statt sechs) aus den Reihen des ORF-Publikumsrats, der wiederum zur Hälfte auf Basis von Dreiervorschlägen repräsentativer Organisationen von der Bundesregierung beschickt wird.