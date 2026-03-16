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Westenthaler Peter
© APA/ROLAND SCHLAGER

ORF-Stiftungsrat

Vorwürfe gegen Lederer: Westenthaler fordert "Dringlichkeitssitzung"

16.03.26, 09:52
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Der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler fordert eine "Dringlichkeitssitzung" des ORF-Gremiums. Er sieht "Gefahr im Verzug". 

Der ORF kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann liegen nun auch mehrere Vorwürfe gegen Stiftungsratschef Heinz Lederer vor. Der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler fordert nun eine "Dringlichkeitssitzung" des ORF-Gremiums. 

Konkret geht es um drei Vorwürfe: Lederer taucht in Honorarnoten eines früheren Benko-Anwalts auf, er soll bei der Geschäftsführung des "profil" wegen eines Westenthaler-Artikels interveniert haben und er soll als Berater für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) tätig gewesen sein - während der ORF teure Sportrechte ausverhandelte.

Lederer selbst dementierte, ein Auftragsverhältnis zu Signa-Gründer René Benko zu haben und kenne diesen auch nicht. Der Stiftungsratschef sieht auch kein Governance-Problem, da es kein Berufsverbot für Spezialisten im Medienbereich geben dürfe. Außerdem mache klassische PR nur einen sehr geringen Anteil aus. 

"Gefahr im Verzug": Westenthaler fordert Sondersitzung 

Westenthaler will den Vorwürfen nun jedenfalls nachgehen. Diese bedürfen "einer sofortigen Klärung", so der Stiftungsrat: "Es besteht Gefahr im Verzug!". 

Daher fordert Westenthaler nun eine Sondersitzung des ORF-Gremiums. "Es ist daher eine sofortige Dringlichkeitssitzung (außerordentliche Sitzung) des ORF-Stiftungsrates einzuberufen". Ein Drittel der Stiftungsräte müssen dem Verlangen zustimmen.

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