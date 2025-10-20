Pilnacek-U-Ausschuss: Auf wen die Parteien setzen

Viele alte Gesichter im und eine pinke Überraschung im Pilnacek-U-Ausschuss.

Der von der FPÖ geforderte Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek ist auf Schiene und soll bald seine Arbeit aufnehmen. Der Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats hat bereits grünes Licht gegeben. Die ersten Zeugenbefragungen sollen spätestens im Jänner beginnen.

Bei den Fraktionsführern der Parteien für den U-Ausschuss finden sich viele bekannte Gesichter. Für die ÖVP übernimmt die Funktion erneut Andreas Hanger. Auch bei der FPÖ fiel die Wahl erneut auf den U-Ausschuss erprobten Generalsekretär Christian Hafenecker, für die SPÖ übernimmt wieder Kai Jan Krainer das Ruder.

Jüngste NEOS-Abgeordnete übernimmt Fraktions-Vorsitz

Ein Fragezeichen gibt es derzeit noch bei den Grünen. Noch ist unklar, ob Nina Tomaselli wieder den Vorsitz ihrer Fraktion übernimmt. Bei den Pinken gibt es indes eine kleine Überraschung. Denn mit Sophie Wotschke setzen die NEOS auf ihre jüngste Abgeordnete, die erst seit knapp einem Jahr im Parlament sitzt.

Yannick Shetty, er leitete den letzten U-Ausschuss für die Pinken, ist mittlerweile Klubchef. Stephanie Krisper - sie bekleidete ebenfalls bereits die Funktion - legt ihr Mandat zurück.