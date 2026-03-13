Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Es ist schon wieder passiert: FPÖ fragt Kanzler nach Friseurrechnung

Parteien

Es ist schon wieder passiert: FPÖ fragt Kanzler nach Friseurrechnung

Von
13.03.26, 12:23
Teilen

Der Haarwuchs des Bundeskanzlers ist überschaubar - die FPÖ fragt trotzdem gnadenlos nach.

Michael Schnedlitz kann man wohl als einen Steher bezeichnen. Seit Start der Ampel-Koalition bombardiert der FPÖ-Generalsekretär die Regierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS mit parlamentarischen Anfragen. Insgesamt hat die FPÖ bisher 4.000 Anfragen an die Ampel gestellt, ein Großteil geht auf Kosten von Schnedlitz. Der Mann ist also gnadenlos.

Michael Schnedlitz
© APA/HELMUT FOHRINGER

Das Ziel ist klar, die Blauen sind auf der Suche nach Munition gegen die von ihr ungeliebte Dreierkoalition. Ob man dabei übers Ziel schießt? Nun, alle drei Monate fragt Schnedlitz alle Ministerinnen und Minister nach ihren "Kosten für Friseure, Visagisten, Stilberater und Sonstiges" - zumindest insoweit diese auf Staatskosten abgerechnet wurden. Da kommt es dann eben auch vor, dass der FPÖ-Mann den sichtlich haararmen Bundeskanzler nach seinem Friseur fragt - ein entsprechender oe24-Bericht sorgte für viele Lacher. Auflösung des Rätsels: Zumindest Stockers Haarpracht kostet die Steuerzahlerinnen und -zahler keinen Cent.

Nur Marterbauer ließ sich verschönern

Nun, Schnedlitz war aber durchaus fündig geworden: Sowohl SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler als auch Bildungsminister Christoph Wiederkehr gaben zu Protokoll, sich professionell verschönert zu haben - ließen aber die Kosten offen. Auf Nachfragen wurde dann bekannt gegeben, dass dies die Steuerzahler nichts gekostet haben soll. Man hat die Rechnung also wohl selbst bezahlt oder - ganz untransparent - der Partei umgehängt. Allein Finanzminister Markus Marterbauer gab offen zu, sich für eine Fotoserie um 465 Euro behandeln zu lassen. Was für begrenzten Aufruhr sorgte.

Nun, inzwischen lässt die Koalition Schnedlitz in Sachen Frisur ins Leere laufen. In der aktuellen Antwortserie nennt kein einziges Regierungsmitglied diesbezügliche Ausgaben auf Staatskosten. Oder wie es Frauenministerin Eva-Maria Holzleiter formuliert: "Soweit die in den Fragen genannten Leistungen in Anspruch genommen wurden, habe ich sie bis dato privat gezahlt."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen