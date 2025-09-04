Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Herbert Kickl
© Fuhrich

oe24-Polit-Barometer

Umfrage-Beben: FPÖ bei 36 Prozent

04.09.25, 21:30
Teilen

Zweieinhalb Monate ist FPÖ-Chef Herbert Kickl nicht öffentlich aufgetreten - seine Partei kann sich in der ersten Umfrage nach der Sommer-Pause aber über Rekordwerte freuen.

Seit Mitte Juni war Herbert Kickl nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen, dazwischen hatte der FPÖ-Chef den Tod seines Vaters zu verkraften gehabt. Trotzdem: Eine so lange Abwesenheit eines Spitzenpolitikers ist nicht alltäglich. Der FPÖ hat es allerdings nicht geschadet: In der ersten Lazarsfeld-Umfrage für oe24 nach dem Sommer (2.000 Befragte vom 25. 8. bis 2. 9., max. Schwankungsbreite 2,2 %) kann die FPÖ ihren Rekordwert von Anfang Juni halten.

Sonntag250904
© oe24

Wäre am kommenden Sonntag eine Nationalratswahl, die Blauen würden sie klar gewinnen. Lazarsfeld rechnet für die FPÖ einen Wert von 36 % hoch. Die blaue Umfragehochzeit hält also an - denn die FPÖ ist nunmehr fast so stark wie beim ersten Platzen der Ampel im Jänner dieses Jahres, als sie 38 % hatte. Und dass Kickl keine Regierung zustande brachte, schadet seiner Partei ganz augenscheinlich nicht.

Stocker
© APA/HELMUT FOHRINGER

Dafür mühen sich die drei Ampelparteien mit den Themen Rekord-Defizit und steigender Teuerung - und kommen in der Gunst der Bevölkerung weiterhin nicht vom Fleck: Gut, die ÖVP kann mit Christian Stocker im Vergleich zum Juni um einen Punkt auf 21 % zulegen, sehr überzeugend ist das angesichts des Kanzlerbonus' aber nicht. Die SPÖ stürzt mit ihrem Vizekanzler und Parteichef Andreas Babler auf 19 % ab, also sogar unter die so wichtigen 20-%-Marke. Und die NEOS haben ein Minus in ihrer Sommerbilanz stehen - sind mit 9 % noch im Bereich ihres Wahlergebnisses von vor einem Jahr. Allerdings: Die Grünen haben von der Oppositionsbank aus die NEOS bereits überholt - nach dem Wechsel zu Leonore Gewessler kommen sie auf 10 %.

Es gibt allerdings einen Wermutstropfen für die FPÖ: Auch bei diesem Wahlergebnis hätte die Ampel aus ÖVP, SPÖ und NEOS eine Mehrheit - wenngleich diese seit der Wahl schon zusammengeschrumpft ist: Im amtierenden Nationalrat hat die Ampel mit 110 Mandaten eine satte Mehrheit. Würde jetzt gewählt, wäre eben diese Mehrheit auf nur 94 Mandate zusammengeschmolzen - also eine eher knappe Angelegenheit bei einem Parlament mit 183 Abgeordneten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden