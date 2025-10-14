Putins neuer Botschafter in Wien sorgt für Rätsel

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag den 64-jährigen Diplomaten Andrej Grosow zum neuen Botschafter der Russischen Föderation in Österreich ernannt.

Der seit 1983 in den Außenministerien der Sowjetunion und von Russland tätige Grosow gilt in der Öffentlichkeit als praktisch unbekannt. Vor seiner Berufung nach Wien vertrat er Russland zuletzt bei realpolitisch irrelevanten Organen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) in Minsk.

Die Ernennung des Karrierediplomaten durch einen Erlass des russischen Präsidenten ist mit dem Außenministerium in Wien akkordiert: "Die russische Botschaft in Wien wurde im September über das erteilte Agrément in Kenntnis gesetzt", erklärte am Dienstagabend eine Sprecherin des österreichischen Ministeriums auf APA-Nachfrage. Die Berufung kommt aber auch aus russischer Perspektive nicht unerwartet: Nachdem lange Zeit ein anderer Diplomat als Favorit für den Botschafterposten in Wien gehandelt worden war, war Grosow in informierten Moskauer Kreisen bereits im Sommer als künftiger Botschafter in Wien bezeichnet worden. Er folgt dem Österreichspezialisten Dmitri Ljubinski nach, der im August nach 10 Jahren in Wien in das russische Außenministerium zurückkehrte und dort zum Vizeminister ernannt wurde.

Anders als viele seiner Vorgänger verfügt Grosow über keine öffentlich bekannte Affinität zu Österreich. Laut öffentlichen Biografien war er bisher nie in Wien tätig gewesen. Während seiner Zeit in der auch für Österreich zuständigen dritten europäischen Abteilung des russischen Außenministeriums zwischen 2005 und 2009 hatte er womöglich manchmal mit dem Land zu tun. In der Nähe war er zudem als russischer Generalkonsul in München zwischen 2009 und 2014. Anschließend kehrte der Diplomat nach Moskau zurück und beschäftigte sich dienstlich vor seiner nunmehrigen Ernennung ausschließlich mit Fragen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten.