Andreas Babler
© APA/HANS KLAUS TECHT

Ehrenamtlich

Babler holt sich jetzt diesen Ex-Minister als Berater

15.10.25, 17:09
Ex-Minister Scholten wird jetzt Sonderberater von Kulturminister Andreas Babler. 

Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) lässt sich nun ganz offiziell von einem seiner Vorgänger im Amt beraten: Rudolf Scholten (69), Minister zwischen 1990 und 1997, tut dies ehrenamtlich und soll helfen, die Wogen im Kulturbetrieb zu glätten, berichtet "Der Standard".

Scholten sei einer der prägendsten Kulturminister gewesen, verbinde Politik und Kultur, betonte Babler gegenüber dem Blatt. "Die kulturpolitische Verantwortung liegt weiterhin bei mir als Minister, aber es ist gut, Beratung zu haben", so Babler. Über seine Aufgabe sagte Scholten: "Der Herr Vizekanzler trifft sämtliche Entscheidungen, uneingeschränkt, und ich darf mich in alles einmischen." Darunter verstehe er "nicht herumgschafteln", sondern sich mit Fachwissen einbringen.

Scholten

Rudolf Scholten. 

© APA/HANS KLAUS TECHT

Konkret habe man zum Beispiel eine Restrukturierungsaufgabe bei der Filmförderung zu bewerkstelligen, führte Babler an: "Wir stellen beide fest, dass der Fokus der Förderung hier auf den künstlerisch wertvollen Film und nicht auf die internationale Filmindustrie zu legen ist." Man müsse akzeptieren, dass Kunstförderung primär keine Wirtschaftsförderung sein könne, "auch wenn sie diese Nebeneffekte natürlich hat".

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

