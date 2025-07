Hattmannsdorfer kontert SPÖ-Minister: "Keine Lifestyle-Teilzeit"

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) war am Mittwochabend zu Gast bei FELLNER! LIVE.

Österreich muss wieder auf die Überholspur, befindet ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer im oe24.TV-Interview. Der Kritik seines SPÖ-Regierungskollegen an seinem Vorstoß zu mehr Vollzeitarbeit kann er im oe24.TV-Interview mit Chefredakteur Niki Fellner nicht nachvollziehen.

Video zum Thema: Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer im Interview | FELLNER! LIVE

Hattmannsdorfer zur Teilzeit: Fakt ist, dass in keinem Land die Arbeitszeit so stark reduziert wird wie in Österreich. Mir geht es nicht, um die Leute, die Teilzeit arbeiten, weil sie ein Kind betreuen. Mir geht es ausschließlich um die sogenannte Lifestyle-Teilzeit.

...zu SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauers Kritik an seinem Teilzeit-Vorstoß: Man sollte es auf Basis von Fakten diskutieren. Es gibt von der Statistik Austria eine Studie, wo ganz klar 25 Prozent der Leute sagen: "Ich arbeite Teilzeit, weil ich schlichtweg nicht mehr arbeiten will".

...zur Stimmung in der Regierung: Diese Regierung arbeitet konsequent zusammen und ich habe den Eindruck, die Leute schätzen das auch sehr, dass die Politik jetzt nicht mehr streitet. Aber es ändert nichts daran, dass in dieser Bundesregierung drei ganz unterschiedliche Parteien zusammengefunden haben.

...zum Wirtschaftswachstum: Wenn wir wollen, dass Österreich wieder auf die Überholspur kommt - und das ist als Wirtschaftsminister mein klarer Anspruch - dann müssen wir schauen, dass wir mittelfristig zu einem Wachstum von 2 Prozent kommen. Nur so kann auch der Wohlstand in unserem Land gehalten werden.

...wann die Energiekosten sinken sollen: Das Gesetz ist jetzt über den Sommer in der Begutachtung. Man braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit, was bedeutet, Grüne oder FPÖ müssen zustimmen und ich hoffe doch, dass sich beide Parteien dieser Verantwortung bewusst sind. Wenn wir wollen, dass die Stromkosten runtergehen, insbesondere die Netzkosten, dann sind auch die Oppositionsparteien in der Pflicht. Wenn das alles gut geht, hoffe ich, dass wir mit Jahreswechsel in die Umsetzung kommen.

...ob es eine Nulllohnrunde im Herbst braucht: Wir haben in Österreich ein gutes System, nämlich dass die Tarifverhandlungen zwischen den Sozialpartnern stattfinden. Es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung. Aber dass die Entwicklung der Lohnkosten ein ganz zentraler Punkt ist, warum unsere Wettbewerbsfähigkeit leidet, liegt auf der Hand.

...zum Tourismus in Österreich: Gott sei Dank entwickelt sich der Tourismus in Österreich gut. Aber natürlich, wir sind gerade im Sommer auch abhängig vom Wetter und deswegen ist jetzt wichtig, dass der August ein schöner August wird.

...zur Trinkgeld-Debatte: "Da gibt es ganz intensive Verhandlungen und ich gehe davon aus, dass es sehr zeitnah zu einer Lösung kommen wird.