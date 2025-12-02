Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Regierung
Andreas Babler
© APA/HELMUT FOHRINGER

Neue Abteilung

Vizekanzler Babler baut Ministerium um

02.12.25, 19:00
Teilen

Mit Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gibt es in Österreich nun auch wieder einen "Wohnminister". Entsprechend wird das Ressort nun umgebaut.

Bei der Regierungsbildung beanspruchte SPÖ-Chef Andreas Babler die Agenden Kunst, Kultur, Medien und Sport für sein Ressort. Auch das Thema "Wohnen" soll in seinem Ministerium angesiedelt werden. Die entsprechende Abteilung musste nun neu geschaffen werden. 

Wie das Ministerium mitteilt, wurde nun auch ein neuer Leiter der Abteilung Wohnen gefunden. Martin Orner wird künftig eine koordinierende Rolle einnehmen.

„Mir war es bei Regierungsantritt besonders wichtig, dass das zentrale Thema leistbarer Wohnraum eine klar abgebildete Zuständigkeit in der Bundesregierung hat", so Wohnminister Andreas Babler. 

Orner (59) war zuletzt Leiter der Stabstelle "Immobilien und Recht" in der Volkshilfe Wien.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden