Vizekanzler Babler baut Ministerium um

Mit Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) gibt es in Österreich nun auch wieder einen "Wohnminister". Entsprechend wird das Ressort nun umgebaut.

Bei der Regierungsbildung beanspruchte SPÖ-Chef Andreas Babler die Agenden Kunst, Kultur, Medien und Sport für sein Ressort. Auch das Thema "Wohnen" soll in seinem Ministerium angesiedelt werden. Die entsprechende Abteilung musste nun neu geschaffen werden.

Wie das Ministerium mitteilt, wurde nun auch ein neuer Leiter der Abteilung Wohnen gefunden. Martin Orner wird künftig eine koordinierende Rolle einnehmen.

„Mir war es bei Regierungsantritt besonders wichtig, dass das zentrale Thema leistbarer Wohnraum eine klar abgebildete Zuständigkeit in der Bundesregierung hat", so Wohnminister Andreas Babler.

Orner (59) war zuletzt Leiter der Stabstelle "Immobilien und Recht" in der Volkshilfe Wien.