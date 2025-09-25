So starb Pilnacek: Neuer Gutachter sieht klare Todesursache

Dr. Peter Gabriel, der Leiter des rechtsmedizinischen Instituts der Sana Kliniken in Duisburg, hat eine eindeutige Meinung zur Todesursache von Ex-Sektionschef Christian Pilnacek. Heute spricht er in einer TV-Doku darüber. oe24 hat seine Einschätzung vorab.

Doktor Peter Gabriel kennt nicht nur den Obduktionsbericht, sondern auch die Fotos des Leichnams von Christian Pilnacek. Wie ordnet er die Verletzungen von Ex-Sektionschef Pilnacek ein? Dazu nimmt er Stellung in der ServusTV-Langdoku heute ab 20.15 Uhr im Format "Blickwechsel Spezial" in dem auch Sebastian Kurz und Pilneceks Freundin Karin Wurm auftreten. oe24 hat seine Einschätzung vorab.

Dr. Gabriels Institut arbeitet für drei Staatsanwaltschaften. In deren Zuständigkeitsbereich fallen einhundert Kilometer Rhein. Fast wöchentlich haben die Ärzte aus Duisburg deshalb mit Wasserleichen zu tun.

Das sagt Gutachter Gabriel zur Todesursache

„Nach dem Obduktionsbefund und auch nach den Lichtbildern gab es Verletzungen an den Knien und Schienbeinen korrespondierend zu entsprechenden Verschmutzungen der Kleidung des Herrn Pilnacek. Und diese Verletzungen, das sind mehrere Blutergüsse, die auch recht frisch aussehen auf den Lichtbildern nach der Bergung. Da muss man davon ausgehen, dass er beispielweise Steine runtergeklettert ist und dabei möglicherweise mit den Schienbeinen gegen diese Steine gekommen ist und sich dabei diese Verletzungen zugezogen hat", sagt Dr. Gabriel über sein Gutachten zu Pilnacek.

Herkunft der Verletzungen

"Da mag sicherlich noch die Alkoholisierung einiges beigetragen haben, dass es einfach unkoordinierter abgelaufen ist und er sich mehrfach gestoßen hat. Es kann auch eine sturzbedingte Verletzung sein, das kann man nicht ausschließen."

"Das Ufer ist da nicht befestigt, da sind Steine, da ist sandiger Bereich. Auch da kann der Herr Pilnacek natürlich noch gestürzt sein, das ist durchaus möglich. Darüber hinaus fand sich noch eine Verletzung im Bereich des rechten Oberschenkels außen und das sieht wie eine Schürfverletzung aus, da kann er beispielsweise beim Herabklettern von den Steinen an einem Stein entlang geschürft sein."

"Dann gab es noch eine sichtbare Verletzung im Gesicht an der rechten Schläfe Richtung Augenbraue. Da fand sich eine kleine Rissquetschwunde unter einem Bluterguss. Auch das ist auf eine stumpfe Gewalteinwirkung zurückzuführen, kann aber beispielsweise durch einen Sturz oder ein Anschlagen des Kopfes gegen einen festen Gegenstand, einen Stein erklärt werden. Entweder beim Klettern oder aber auch durch einen Sturz.“

Was sagt er zu den Wunden: "Bagatellverletzungen"

Wie würde er den Schweregrad der Verletzungen beurteilen?

„Das sind allesamt Bagatellverletzungen. Keine Verletzung, die da vorgelegen hat, ist geeignet den Tod zu erklären. Aber die Verletzungen sind auch nicht einmal geeignet, Bewusstlosigkeit zu erklären.“

"Herr Pilnacek ist durch Ertrinken zu Tode gekommen"

Nach eingängiger Untersuchung kommt Dr. Peter Gabriel zum Schluss, dass Ex-Justizsektionschef Pilnacek ertrunken ist.

„Einerseits konnten bei der Obduktion typische Ertrinkungsbefunde festgestellt werden wie z.B. Überblähung der Lunge, dann ein sogenannter dreigeschichteter Mageninhalt, das ist ein recht typisches Zeichen für einen Ertrinkungstod."

"Dann konnten noch weitere Befunde erhoben werden wie eine blutarme Milz, eine Hirnschwellung, die eben auch indirekt für ein Ertrinken spricht."

"Es gibt ja noch Zusatzuntersuchungen. Es wurden feingewebliche Untersuchungen durchgeführt, das heißt: Organe wurden mit dem Mikroskop noch einmal angeschaut, insbesondere auch die Lunge und auch da haben sich bei den feingeweblichen Untersuchungen typische Ertrinkungsbefunde in den Lungen ergeben."

"Zusätzlich wurde noch eine Untersuchung auf Kieselalgen durchgeführt. Diese Kieselalgen kommen im Trinkwasser eigentlich nur in geringer Menge vor, in natürlichen Gewässern aber in hoher Zahl und hier konnten typische Kieselalgen gefunden werden, die dafürsprechen, dass der Herr Pilnacek da, wo er aufgefunden worden ist, ertrunken ist."

"Kieselalgen konnten nicht nur im Magen festgestellt werden, sondern auch in Organen wie den Nieren und im Knochenmark. Auch das ist ein eindeutiges Indiz für einen Ertrinkungstod.“

Wenn diese Kieselalgen in Organen gefunden werden, bedeutet das laut Gutachter, dass der Organismus zum Zeitpunkt des Wasseraufnehmens noch intakt war. "Es war ein vitales Ertrinken. Das heißt: Herr Pilnacek ist durch das Ertrinken zu Tode gekommen.“

"Er ist lebendig ins Wasser gegangen"

Der Mediziner ist sich sicher: Pilnacek ist nicht vorher getötet und dann abgelegt worden, sondern tatsächlich am Ertrinken gestorben.

„Es sprechen alle Befunde, die bisher vorliegen, dagegen, dass er vorher tot war. Er ist lebendig ins Wasser geraten und ist dort im Wasser ertrunken.“