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Zu Ostern

Zwei Niederlagen: Kanzler Stocker chancenlos beim Eierpecken

Von
06.04.26, 13:59
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Es ist Ostern und auch die Politik macht eine kleine Pause. Kanzler Christian Stocker genießt nicht nur die Sonne, sondern auch die Zeit mit der Familie. Beim Eierpecken ist er allerdings chancenlos. 

Ein paar ruhige Tage und durchschnaufen, das nehmen sich für die Feiertage an Ostern viele vor.

An den Feiertagen

Für die einen geht es Richtung Süden in den Oster-Urlaub, andere wiederum bleiben daheim und genießen ein paar ruhige Tage in Österreich im Kreise der Familie.

Osterspaß mit der Familie 

Kanzler Stocker zieht es nicht in die Ferne, er bleibt daheim in Österreich und macht sich einen Osterspaß mit der Familie.

Am Ostermontag teilt der Kanzler ein Video: Er und seine beiden Kinder, Tochter Sophie-Luise und Sohn Clemens-Felix, duellieren sich im Eierpecken. 

Kanzler hat keine Chance

Wie der Kanzler abschneidet? Er ist chancenlos. Erst verliert er gegen die Tochter und in der zweiten Runde gegen den Sohn.

Der ÖVP-Chef nimmt's aber gelassen. Ein zweifaches "Ohje" entlockt es Stocker neben einem breiten Grinsen unter Sonnenschein im heimischen Garten.

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