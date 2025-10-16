Serieneinbrecher nach sechs Jahren geschnappt

Die Polizei konnte nach intensiven Ermittlungen einem Serieneinbrecher (49) aus Rumänien das Handwerk legen.

Wien. Der bereits einschlägig vorbestrafte 49-Jährige, der über keinen aufrechten Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, soll seit dem Jahr 2019 in Wien-Hietzing zugeschlagen haben. Er soll vorwiegend ältere Menschen beim Verlassen ihrer Wohnhäuser oder vor Geschäftslokalen in Gespräche verwickelt und ihnen dabei unbemerkt ihre Schlüssel entwendet haben.

Anschließend soll er in die Wohnungen der Opfer eingebrochen sein und Geld, Schmuck sowie Goldmünzen gestohlen haben. In zumindest zwei Fällen wurde er dabei erwischt und es kam laut Polizei zu körperlichen Auseinandersetzungen. Der bisher bekannte Gesamtschaden beläuft sich auf über 600.000 Euro.

Der Serieneinbrecher wurde schließlich am Dienstagabend im 15. Wiener Gemeindebezirk von den Streifenpolizisten erkannt, als er gemeinsam mit einem Mann in ein Fahrzeug stieg. Der Rumäne konnte angehalten und festgenommen werden. Er befindet sich in Haft.

Die Polizei geht davon aus, dass der Verdächtige noch mehr solche Taten begangen hat. Geschädigte oder Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.