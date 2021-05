30 Grad: Erster Hitzetag steht bevor

Der Sommer steht vor der Tür. In den kommenden Tagen werden Temperaturen bis zu 30 Grad erwartet.

Der diesjährige Frühling stellte regelrechte Kälterekorde auf. Am Wochenende sollen sich die regnerischen Prognosen jedoch ändern.

Umstellung der Wetterlage

Das Kältetief Gregor sorgt noch bis Freitag für unbeständige Wetterbedingungen. Zahlreiche Regenschauer und kräftiger Wind werden erwartet. Am Sonntag schlägt das Wetter dann um und wir bewegen uns Richtung sommerliche Temperaturen. Bereits am Samstag beginnen die Temperaturen zu steigen

Sonnenschein am Muttertag

Am kommenden Sonntag wird es endlich sommerlich warm: Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad im südlichen Bergland und 29 Grad in den westlichen Nordalpen.

30-Grad-Marke

Am Dienstag ist dann auch in Wien die 30-Grad-Marke in Reichweite, während im Westen dagegen die nächste Kaltfront aufzieht. Landesweite Abkühlung gibt es dann am Mittwoch.