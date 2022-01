Wintersport und Wellness- Stunden

Das war der oe24 Österreich- Roadtrip! Wir lassen unseren Roadtrip durch Österreich Revue passieren!

Dieser Winter war perfekt: In einem Roadtrip quer durch Österreich genossen wir Tage voller Wellness, Alpenkulinarik und Wintersport in den tollsten Skigebieten des Landes.

Tag 1: Ankunft im Brandnertal

Unser Roadtrip startete in Vorarlberg, im wunderschönen Brandnertal. Unsere Ferienwohnung Landal Brandnertal lag direkt auf der Piste und bot uns eine fantastische Aussicht über die verschneiten Alpen.

Hier gehts`s zur ganzen Story!

© Landal Brandnertal ×

Tag 2: Winterwandern in Vorarlberg

Wir entschieden uns, unseren ersten Tag mit einer romantischen Winterwanderung durch den Schnee ausklingen lassen, am nächsten Tag ging es dann endlich auf die Pisten. Anna stellte ihre Snowboardkünste unter Beweis und ich schloss mich einer geführten Skitour an. Abends genossen wir gemeinsam ein tolles Wellnessprogramm.

Hier gehts`s zur ganzen Story!

© Alex Kaiser - Alpenregion Bludenz Tourismus GmbH ×

Tag 3: Kulinarischer Genuss in Maria Alm

Unser nächster Stopp war Maria Alm in Salzburg. Das Landal Maria Alm war wunderbar harmonisch und strahlte eine richtige Idylle aus. Wir richteten uns in unserem Zimmer ein und machten uns schließlich auf zum Abendessen im „Lilli`s“ – einem echten Top- Restaurant, das Teil des Resorts ist.

Hier gehts`s zur ganzen Story!

© Landal Resort Maria Alm ×

Tag 4: Wintersport und Kulinarik im Skigebiet Hochkönig

Auch der nächste Tag in Maria Alm war von kulinarischen Highlights geprägt. Wir buchten die kulinarische Königstour, bei der wir Ski und Snowboard fuhren und unser Mittagessen in verschiedenen Gourmet- Hütten genossen. Abends relaxten wir im Schwimmbad des Resorts – das war einer meiner Lieblingstage!

Hier gehts`s zur ganzen Story!

© www.edertom.com ×

Tag 5: Rodeln am Katschberg

Tag 5 unseres Roadtrips brachte uns nach Landal Katschberg, an der Kärntner Grenze. Direkt hinter unserer Unterkunft lachte uns der riesige Rodelhang an, den wir natürlich direkt ausprobieren mussten. Nach einer Menge Spaß im Schnee ließen wir den Tag im Ressorteigenen Hallenbad ausklingen und genossen ein leckeres Abendessen.

Hier gehts`s zur ganzen Story!

© Landal GreenParks GmbH ×

Tag 6: Sportliche Stunden im Skigebiet Katschberg

Nach so einem entspannten Tag stand heute, an Tag 6, viel Action und Wintersport an. Noch vor Sonnenaufgang starteten wir eine idyllische Wanderung durchs Winterwonderland, gleich danach ging es auf die Piste. Nach einem ausgiebigen Tag im Schnee hieß es dann am Abend Entspannen: Wir besuchten den Pool und genossen anschließend ein leckeres Abendessen.

Hier gehts`s zur ganzen Story!

© Tourismusregion Katschberg-Rennweg ×

Tag 7: Entspannte Stunden in den Thermen von Bad Kleinkirchheim

Am siebten Tag unseres Roadtrips erreichten wir Bad Kleinkirchheim, das für seine Thermen bekannt ist. Unser Chalet hier war wunderschön: großzügige Zimmer, ein zweites Badezimmer im ersten Stock und sogar eine private Sauna erwarteten uns. Wir verbrachten den Tag mit Wellness in den Thermen und genossen Stunden wahrer Tiefenentspannung.

Hier gehts`s zur ganzen Story!

© Landal GreenParks GmbH ×

Tag 8: Pisten, Alpakas und Rodelhänge

An unserem letzten Roadtrip- Tag hatten wir eine Menge vor: Wir starteten den Tag im Skigebiet Bad Kleinkirchheim, nachmittags wanderten wir mit drei süßen Alpakas und anschließend rodelten wir in den Sonnenuntergang. Den Abend ließen wir in unserer privaten Sauna und mit einem leckeren Abendessen ausklingen – ein perfekter letzter Tag.

Hier gehts`s zur ganzen Story!

© Landal GreenParks GmbH ×

Dieser Roadtrip war ein echter Erfolg. Eine Woche voller toller Erlebnisse im Schnee, echter Kulinarik und ausgiebiger Zeit für Wellness geht nun zu Ende – vielleicht nächstes Jahr auf ein Neues?