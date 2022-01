Der oe24 Österreich-Roadtrip

Dichter Schneefall erwartet uns draußen vorm Fenster, als wir heute Früh aufwachen. Das hat auf uns eine ziemliche entspannende Wirkung, denn wir wissen: nach dem sportlichen Tag gestern können wir heute guten Gewissens entspannen und relaxen.

Da trifft es sich ja hervorragend, dass uns unser nächster – und leider auch schon letzter Stopp – nach Bad Kleinkirchheim mit seinen zwei Thermen führt. Nach einem gemütlichen Frühstück in unserer Ferienwohnung im Landal Katschberg starten wir also langsam los. Gerade mal 60 Kilometer sind´s bis zu unserem Ziel, zunächst ein kurzes Stück über die Tauernautobahn und dann vorbei am herrlichen Millstätter See. Auf den letzten Kilometern zum Landal Bad Kleinkirchheim kommen wir bereits an der Therme St. Kathrein vorbei. Vorm Wellness-Nachmittag wollen wir aber noch das Auto bei der Unterkunft abstellen. Das Landal liegt hier auf einem sehr zentralen, weitläufigen Areal an einem Hang – direkt neben dem Maibrunnbahn-Lift. Die 72 Ferienwohnungen verteilen sich auf mehrere Gebäude, dazu kommen noch zehn Chalets für bis zu zehn Gäste. Die Anlage wirkt wie ein kleines Dorf im Dorf, mit vielen großen Freiflächen zwischen den einzelnen Häusern.

Urlaub im eigenen Chalet

Leider ist das Landal Bad Kleinkirchheim ja nun schon die letzte Station auf unserem Roadtrip. Zum Abschluss wollten wir uns noch etwas ganz besonderes gönnen, deshalb sind wir diesmal nicht in einer Ferienwohnung einquartiert, sondern haben uns ein ganzes Chalet gemietet. Mit dem Auto können wir superbequem bis vor die Türe fahren, um unser Gepäck auszuladen. Anschließend kommt der Wagen aber natürlich ins Trockene in die Tiefgarage, die auch nur 50 Meter entfernt ist. Wir beziehen also mal das Quartier und erkunden das große Chalet: ein sehr geräumiges Wohnzimmer mit bequemer Couchlandschaft, ein gemütlicher Esstisch, eine großzügige Küche und als Highlight – ein kleiner Wellnessbereich mit eigener Sauna! Im ersten Stock befinden sich das zweite Badezimmer und die Schlafräume. Bevor wir´s uns aber hier allzu bequem machen starten wir nun gleich los in die Therme St. Kathrein.

Entspannung in der Therme

Nach fünf Minuten Fußweg vom Landal sind wir auch schon da und tauchen ein in die wunderbare Wellnesswelt. Nach dem vielen Sport in den letzten Tagen haben wir uns das auch wirklich mehr als verdient. Wir erkunden das Wellness-, das Erlebnis- und das Außenbecken, die verschiedenen Saunen und die Besonderheit wie das Tepidarium. Während wir im Warmen das Leben genießen, kommt draußen immer mehr Neuschnee dazu und verspricht für morgen einen großartigen Tag im Skigebiet.

© ThermeStKathrein/Gert Perauer © Landal GreenParks GmbH © Landal GreenParks GmbH

Tiefenentspannt verlassen wir am frühen Abend die Therme, am Weg zurück in unser Chalet kommen wir an Trattlers Einkehr vorbei. Die urige Hütte mit Top-Kulinarik liegt direkt vorm Landal und schaut supergemütlich aus. „Lass uns heute hier Abendessen“, schlägt Anna vor – und zwei Minuten später hab ich uns bereits einen Tisch reserviert. Im Chalet machen wir uns schnell zurecht und eine gute halbe Stunde später sitzen wir bereits in der traditionellen Stube. Zu den typisch Kärntner Gerichten zum Dinner gönnen wir uns einige Gläser Wein und sind am Ende des Abends sehr froh, dass es nur ein paar Hundert Meter sind zurück zu unserer Unterkunft. Mit großer Vorfreude auf den nächsten Tagen gleiten wir dann bald hinüber ins Land der Träume…

