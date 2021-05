Die Meereswelt von Kroatien

Das adriatische Meer steckt voller Schönheiten, Segelrouten, magischen Küsten und neuen Abenteuern. Entdecken Sie jetzt die nautischen Besonderheiten Kroatiens.

„Während wir das Segeln entlang zahlreicher Inseln genossen und zwischen ihnen hin und her gingen, bot jeder Tag ein neues authentisches Erlebnis.“

Jeder der die Küstenwelt des Mittelmeerlandes einmal gesehen und erlebt hat, möchte wiederkehren. Von den wunderschönen kleinen Küstenstädten, zu den malerischen Kulissen der Berge und Hügeln, bis zu den einzigartigen Nationalparks – für jeden ist etwas dabei! Auch als Sportliebhaber kommen Sie in Kroatien auf Ihre Kosten – die Küstenregionen und das klare, blaue Meer bieten zahlreiche Sportmöglichkeiten, wie zum Beispiel Segeln. Kulinarik und Kultur wird in Kroatien großgeschrieben. Die adriatische Küche bietet nicht nur lokale Leckereien, sondern auch außerordentlich guten Wein.

Der Urlaub mit dem Boot

Der Segelsport ist in den kroatischen Küstenregionen sehr beliebt. Die besten Zeitpunkte für das Segeln sind der Spätfrühling und Herbst. Mit dem Boot können Sie die bekannten Inseln wie Cavtat oder Hvar und Vis besuchen oder geheimnisvolle, menschenleere Strände und Buchten erkunden. Die Häfen sind in der Küstenregion perfekt ausgebaut, leicht zu erreichen und bieten kulinarische Spezialitäten für eine Stärkung unterwegs an. Kroatien ist DAS Paradies für Nautiker und Segler. Für Romantiker gibt es die Möglichkeit, nachts zu segeln und den Sternenhimmel zu beobachten.

Wenn Sie noch mehr über die Meereswelt Kroatiens erfahren möchten, finden Sie hier noch mehr Informationen.

Städte, Küsten und Nationalparks

Viele der Schönheiten und Sehenswürdigkeiten der Küste sind einfach mit dem Boot zu erreichen. Entdecken Sie zum Beispiel die außergewöhnliche Pflanzenwelt in den Nationalparks Mljet, Kornati und Krka, oder lassen Sie sich von den malerischen Kulissen der Küstenstädte verzaubern. Auf Istrien und in der Kvarner-Bucht sind Sie nicht nur von dem kristallklaren Meer umgeben, sondern können auch die verschiedensten Weinsorten und andere Spezialitäten der kroatischen Küche genießen. Auch historische Plätze und Sehenswürdigkeiten liegen an der Küste und warten nur darauf, von Ihnen erkundet zu werden!

Für mehr kulinarische Informationen klicken Sie hier.