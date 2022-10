Was sind die beliebtesten Citys & Destinationen der Österreicher*innen für diesen Herbst & Winter? Die ReiseLust24 hat sich gemeinsam mit checkfelix die Reisetrends für die kommenden Monate genauer angesehen.

© Marcin Nowak London ×

Die Top 10 der beliebtesten Städte für Wochenendtrips der Österreicher*innen in den nächsten Monaten sind London, Paris, Barcelona, Amsterdam, Berlin, Hamburg, Mallorca, Rom, Istanbul und Lissabon. Das zeigen die Analysen der Suchanfragen von checkfelix, der führenden Reisesuchmaschine in Österreich für günstige Flüge, Hotels, Mietwagen und Pauschalreisen. Im Vergleich zum Jahr 2019, also der Zeit vor der Pandemie, haben demnach Paris, Istanbul und Rom leicht an Beliebtheit gewonnen.

Zakynthos boomt

© GettyImages Zakynthos ×

Um herauszufinden, welche Destinationen gerade immer beliebter werden, hat checkfelix auch die Suchanfragen vom Herbst und Winter 2019/2020 mit den Suchdaten für diesen Herbst und Winter vergleichen. Hier zeigt sich, dass vor allem Griechenland, Italien, die Türkei, Kroatien und Portugal einen Anstieg der Fluganfragen für mehrere Städte verzeichnen. Regelrecht durch die Decke geht Zakynthos auf Platz 1, die Flugsuchanfragen sind heuer um ganze 362 % gestiegen! Auf Platz 2 der boomenden Destinationen liegt bei checkfelix Paphos auf Zypern mit einem Plus von 233%, gefolgt von Cagliari auf Sardinien mit plus 199%. Auf den Plätzen 4 und 5 folgen mit Zanzibar (+124%) und Abu Dhabi (+113%) bereits Fern-Destinationen.

Weihnachts-Shopping in New York, Silvester in Sydney?

© Caitlyn Wilson New York Central Park ×

New York und Sydney haben insgesamt an Popularität gewonnen, und bei beiden Reisezielen ist die Zahl der Suchanfragen im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Das Jahr 2021 war jedoch bekanntlich aufgrund der Pandemie ein besonderes Jahr.

In diesem Jahr sind die Suchanfragen für Flüge nach New York - für den Zeitraum 20.-27. Dezember - im Vergleich zu 2019 um rund 25 % gesunken. Für Reisen nach Sydney zu Silvester (Zeitraum 26. Dez. bis 3. Jan.) gab es heuer ebenfalls einen Rückgang bei den Suchanfragen, und zwar von rund 28% im Vergleich zu 2019. Dennoch ist New York unter den Top 10 der meistgesuchten Reiseziele in diesem Herbst und Winter und liegt auf Platz 8. Sydney rangiert hingegen auf Platz 78 der Liste.