Frühbucher-Paradies: Jetzt Traumurlaub in Kroatien sichern!

Kroatien ist ein ganzjähriges Reiseziel voller Vielfalt. Die Kroatische Zentrale für Tourismus möchte den Winter als ideale Zeit hervorheben, um Ihren Traumurlaub in Kroatien im Jahr 2024 zu planen.

SUN AND SEA

Träumen Sie von einem Platz in der Sonne?

Besuchen Sie Kroatien!

Sie packen die Badesachen ein, wir sorgen für Sonne!

Ein Kroatienbesuch im Sommer lässt Sie das wunderschöne Land im Sonnenschein entdecken. Finden Sie heraus, warum die Sommermonate in Kroatien ein wahrer Hit sind.

Wenn man an den Sommer denkt, denkt man an Kroatien. Das Land der tausend Inseln und des millionenfachen Lächelns ist bezaubernd, wenn es seinen sommerlichen Umhang anlegt. In der wärmsten Jahreszeit können Sie viel Sonnenschein genießen, einen der vielen Strände am Meer der Träume aufsuchen, an Sommerfesten teilnehmen, Konzerte und Vorstellungen im Freien besuchen und mehr Zeit für Abenteuer haben.

Der Sommer ist die Spitze der touristischen Saison in vielen Städten, deren reiche Kultur und leckere Speisen Besuchern die Gelegenheit bieten, die Schönheit des Lebens wirklich zu sehen und auszukosten. Bereiten Sie sich auf einen Traumsommer in Kroatien vor.

NATURE

Träumen Sie von atemberaubenden Aussichten?

Besuchen Sie Kroatien!

Sie bringen Ihre Entdeckungsfreude mit, wir sorgen für die schöne Natur!

Natürliche Vielfalt

Von den Küsten der süddalmatinischen, von sanfter Sonne geküssten Inseln der Adria bis zum Bergmassiv Dinara, der höchstenSpitze Kroatiens, durch an Pflanzen und Tiere reichhaltige Sumpfgebiete oder mediterrane Waldreichtümer von Mljet hindurch...Die Naturschönheiten von Kroatien nehmen kein Ende.

ACTIVE

Träumen Sie davon, Ihre Grenzen auszutesten?

Besuchen Sie Kroatien!

Sie bringen Ihren Mut mit, wir sorgen für Adrenalin!

Spüren sie die energie

Unabhängig davon, ob Sie ein Fan vom Fliegen, der Unterseewelt oder von einer anderen Form von Aufregung sind, ist Kroatien ein Paradies für Liebhaber des aktiven Tourismus, der Natur und des Adrenalins. Tauchen Sie ein und entdecken Sie die versteckten Schönheiten der Küste, überflutet von unübertroffener Schönheit.

Entdecken Sie alle Ecken der wilden Natur zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Fahrrad. Entfesseln Sie die Energie in den Schluchten und Karstlandschaften beim Rafting und Kajak fahren, segeln Sie durch die Luft mit Hilfe von Fallschirmen und Paraglidern, und erweitern Sie Ihren Horizont auf Biokovo und Vidova gora. Erleben Sie neue Erfahrungen, genießen Sie jedes Gefühl, kommen Sie und entdecken Kroatien!



Die fünf wichtigsten Reiseziele in Kroatien auf dem österreichischen Markt

