Genussvolle Südsteiermark

Die Geschwister Anna und Markus Sattler bringen internationale Expertise mit und wollen den Sattlerhof als Ganzjahresbetrieb führen.

Gemütliche Landhauszimmer © Sattlerhof ×

Im Sattlerhof –Weingut, Genießerhotel, Restaurant und Wirtshaus in Gamlitz– hat die nächste Generation das Ruder übernommen. Der innovative Betrieb bereichert die Jeunes Restaurateurs Österreich (JRE).

Annaund Markus Sattlersind die jüngstne JRE-Mitglieder. © Rene Strasser ×

Familienbande - aus dem Ausland zurück in die Heimat

Den Sattlerhof in seiner jetzigen Form gibt es seit 30 Jahren – nun übernimmt die Jugend den elterlichen Top-Betrieb. Sie verfügen über eine ausgezeichnete Expertise durch beeindruckende Karrieren im Ausland. Gastgeberin Anna Sattler bringt durch ihre Erfahrungen vom 3-Sterne-Restaurant Alain Ducasse im Londoner Dorchester über das Vie Montagne in Verbier bis zur Hotelmanagerin im Drei-Sterne-Restaurant Jordnaer in Kopenhagen viele kreative Impulse in den Familienbetrieb ein.

Das Sattlerhof Wirtshaus wird ebenfalls kulinarisch von Markus Sattler bespielt. © Sattlerhof/Josef Krassnig ×

„Unsere Eltern haben meinem Bruder Markus und mir frei gestellt, ob wir den Sattlerhof übernehmen möchten oder lieber internationale Karriere machen. Die Entscheidung fiel zugunsten des elterlichen Betriebes“, erklärt Anna Sattler, die das Organisatorische für Restaurant, Wirtshaus und Genießerhotel verantwortet.

Markus Sattlers Küche wurde jüngst mit einem Guide-Michelin-Stern ausgezeichnet. © Conversion Club ×

Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Ferrand, französischer Spitzensommelier, empfangen die beiden ihre Gäste in den neuen stylischen Landhauszimmern (Investitionsvolumen: 350.000 Euro) inmitten der idyllischen Weinberge in der Südsteiermark und setzen neue Maßstäbe in puncto Herzlichkeit bei Service und Weinpräsentation. Die Weinkarte bietet neben den hauseigenen Weinen die Möglichkeit, über 650 Positionen aus aller Welt auszuprobieren.

Beheizter Pool inmitten der Weingärten - mit Saunahaus. © Sattlerhof ×

Wellness. Die nächste Generation möchte das Genießerhotel als Ganzjahresbetrieb führen und plant einen neuen Wellnessbereich. Aktuell kann man im idyllisch gelegenen Pool (beheizt) mit Sauna-hütte inmitten des Weingartens entspannen. „Die Pläne für das Spa liegen bereits in der Schublade – nun gilt es noch die Finanzierung abzuklären“, sagt Anna Sattler.

Wachtel mit Petersilienwurzwel © Conversion Club ×

In den Topf kommt, was im Umkreis von 50 km verfügbar ist

Regional. Markus Sattler bespielt nach seinen Wanderjahren das Genießerrestaurant als Fine-Dining-Location, die sich nunmehr in zartem Grau und Rosa mit einem Touch nordischem Design präsentiert. Kulinarisch verwöhnt Sattler – ausgezeichnet mit einem Guide Michelin-Stern sowie drei Gault-Millau-Hauben (16,5 Pkt.) – seine Gäste mit moderner südsteirischer Kulinarik, gewürzt mit einer Prise Skandinavien. „95 Prozent der Produkte, die ich verwende, kommen aus der Region – aus einem Umkreis von 50 Kilometern.

Bachsaibling mit Schnittlauch. © Stelzmüller ×

Meine Menüs sind saisonal und nachhaltig konzipiert. Wir verwenden keine Limetten, sondern nur Zitronen aus Österreich. Wir verarbeiten immer das ganze Tier. Wenn es im Restaurant Tatar vom Hirschrücken gibt, dann stehen im Wirtshaus Hirschbratwürstel und Hirschgulasch auf der Speisekarte“, verrät Markus Sattler. Und sein 15- gängiges Fine-Dining-Menü zählt zu den kreativsten und spannendsten, die die INSIDER-Redakteurin je verkosten durfte: Auf Bachsaibling mit Koji folgten u. a. Weinbergschnecken mit Kastanie, Taube mit Steinpilzen und Reh mit Igelstachelbart – auch Affenkopfpilz genannt.

Andreas und Alexander Sattler setzen auf biodynamischen Weinbau. © Königshofer ×

Das Familienweingut zählt zu den 100 besten der Welt

Biodynamisches Weingut. 120.000 Rebstöcke in fünf unterschiedlichen Lagen umfasst das Weingut. Bei einer Weinkellerführung und Verkostung mit Andreas und Alexander Sattler, die das Weingut zu einem Vorzeigehof in Sachen Kreislaufwirtschaft weiterentwickelt haben, erfährt man, dass Schafe als Rasenmäher zwischen den Rebstöcken fungieren, das Wasser zur Weintank-Reinigung aus dem eigens geschlagenen Brunnen kommt, das Holz für die Weinfässer aus dem eigenen Wald und die Photovoltaik-Anlage die gesamte Kühlenergie für den Weinkeller liefert.

Natürliche Rasenmäher. Die Schafe in den Weinbergen. © Robert A. Herbst ×

Ausflüge: Wandern und Radfahren



Das südsteirische Weinland rund um die Region Gamlitz kann man zu Fuß und per E-Bike erkunden. Zu den Top-Sehenswürdigkeiten zählt die größte gläserne Weintraube an der Weinstraße bei Leutschach.