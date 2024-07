Traunsee-Almtal: Die Salzkammergut-Region im großen Check

Sommerliche Glücksmomente sind an einem der schönsten Flecken Oberösterreichs, in der Region Traunsee-Almtal, garantiert. Hier erfrischt man im kühlen Nass des Traunsees und auch Wanderer und Radfahrer kommen in der traumhaften Region auf ihre Kosten.

Wer das Salzkammergut von seiner schönsten Seite erleben möchte, ist in der Region Traunsee-Almtal richtig. Herzstück ist natürlich der Traunsee. Schon die alten Römer erkannten die bezaubernde Wirkung des Traunsees und bezeichneten ihn als „lacus felix“, den glücklichen See. Wassersportler finden hier ein großartiges Eldorado vor. Ob Segeln, Tauchen, Wasserski, Wakeboarden, Surfen, Stand-up-Paddling und vieles mehr – nicht viele Seen in Österreich bieten ein so breites Angebot an Möglichkeiten.



Rein ins kühle Nass

Pittoresk ist der Ort Traunkirchen am Traunsee. © Getty Images ×

Die wunderschönen Badeplätze am Traunsee überzeugen mit ihrer großartigen Lage. Diesbezüglich eine Klasse für sich ist der Badeplatz Bräuwiese, ein Erholungsgelände mit 30.000 m2 am Westufer des Gewässers in Traunkirchen. Auf der Bräuwiese genießt man nicht nur ein angenehmes Ambiente, sondern auch einen herrlichen Blick über den Traunsee zum gegenüberliegenden Traunstein.

Surfen und Kiten

Die verlässlichen Thermikwinde machen den Traunsee zu einem der besten Reviere Österreichs. Hier surft man umringt von einem atemberaubenden Bergpanorama. Auch etliche Surfschulen und Verleihe sind vorhanden. Einer der spektakulärsten neuen Surf-Hotspots ist die europaweit größte künstliche Flusswelle „The Riverwave“ in Ebensee. Dabei werden die Energie des Flusses und der Höhenunterschied im Flussbett genützt. Und damit nichts dem Zufall überlassen wird, kann die Welle gezielt mit dem sogenannten Wave-Shaper gesteuert werden. Mittels hydraulisch beweglicher Stahlklappen findet man hier das ganze Jahr über perfekte Surfbedingungen vor – und das fernab jeder Küste.

Traunseeschifffahrt

Traunschifffahrt: Die Gisela ist einer der ältesten Raddampfer der Welt. © Getty Images ×

Die Traunseeschifffahrt bietet einzigartige Naturund Kulturerlebnisse auf dem Wasser, erfüllt Sehnsüchte und Träume und das seit 1839. In diesem Jahr gründeten zwei mutige Engländer, John Andrews und Joseph John Ruston, die erste gewerbliche Schifffahrtslinie auf einem Binnensee in Österreich.

Ausflugsziele

Erfrischend grün zeigt sich das Almtal, welches sich als eine der waldreichsten Regionen Österreichs bezeichnen und ist Europas erste Waldness Destination. Hier können Körper und Geist zur Ruhe kommen und neue Kraft tanken.

Für jene, die die hiesige Tierwelt erkunden wollen, ist der Wildpark Cumberland im Almtal das perfekte Ausflugsziel. Auch der ökologische Möbel-, Naturkosmetik- und Fair Fashion Hersteller Grüne Erde-Welt lädt zum Bestaunen der selbstgemachten Produkte aus heimischen Rohstoffen ein.

Das historische Gebäude ist ein beliebtes Ausflugsziel. © Getty Images ×

Ein Top-Ausflugsziel ist auch das malerisch gelegene Schloss Ort, welches auf einer kleinen Insel erbaut wurde und nur mit einer 120 Meter langen Holzbrücke mit dem Festland verbunden ist. Das Wahrzeichen Gmundens ist eines der geschichtsträchtigsten Gebäude und weit über den Grenzen des Landes hinaus bekannt. Einen genaueren Einblick in die Geschichte bekommt man mit einer Schlossführung.

Das Naherholungsgebiet und Wanderparadies am Grünberg bietet eine gemütliche Variante, um den herrlichen Ausblick über den Traunsee vom Gipfel aus zu genießen. Dank der barrierefreien Grünberg-Seilbahn können die knapp 600 Höhenmeter auf den Grünberg gemütlich und ohne Anstrengung überwunden werden. Mit Attraktionen wie der Sommerrodelbahn, dem Kinderspielplatz, dem Niederseilgarten, und dem Baumwipfelpfad inklusive eines Aussichtsturms und der Tunnelrutsche ist für die ganze Familie Spaß geboten.