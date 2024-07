× Salzburger Seenland: Mattsee, Grabensee & Co. im Check

Das Salzburger Seenland ist die perfekte Region für den Sommer. Rund um Wallersee, Mattsee, Grabensee und Obertrumer See eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten zum Baden, Wandern, Biken und für großartige Ausflüge.

Mattsee, Grabensee, Obertrumer See und Wallersee – die vier idyllisch gelegenen Seen, eingebettet in einer sanfthügeligen Landschaft zwischen gepflegten Wiesen und Wäldern, zeichnen das Salzburger Seenland aus. Diese Vielfalt an Naturschönheiten liegt kaum 20 Autominuten von der Mozartstadt Salzburg entfernt. Das große Radwegenetz, Wanderwege und Wasser-Attraktionen wie Bootsverleih und Segelschulen sind bei Familien und sportlich Aktiven besonders beliebt.



Badetraum

© Getty Images ×

Im Salzburger Seenland dreht sich alles ums Wasser. Abkühlung an heißen Sommertagen findet man in den familienfreundlichen Strandbädern mit kinderfreundlichen Anlagen, großen Liege- und Spielwiesen, Rutschen, Sprungtürmen, etc. Perfekt für Kinder: Das Strandbad Neumarkt am Wallersee. Der Wallersee gehört zu den wärmsten Badeseen Österreichs und ein flach abfallender, feinsandiger Naturbadestrrand ist hier ideal auch für die Kleinsten und Nichtschwimmer. Für alle, die es ruhig und beschaulich mögen, ist das Strandbad Perwang am Grabensee ein Geheimtipp. Dagegen verspricht das Strandbad Seeham am Obertrumer See viel Fun & Action am Wassertrampolin und auf der 40 Meter langen Rutsche.

Wassersport

© Getty Images ×

Im Salzburger Seenland kommt freilich auch Wassersport nicht zu kurz. Perfekte Bedingungen für Surfer und Segler bieten beispielsweise Wassersee und die Trumer Seen. Auch der Trendsport SUP wird an den Gewässern praktiziert.

Wanderparadies

© Getty Images ×

Im Sommer kann man die schöne Region freilich auch zu Fuß entdecken: Denn im Salzburger Seenland locken vielfältige Routen für Körper, Geist und Seele. So kann man die reizvollen Ein-, Aus-und Weitblicke auf einer genussvollen Wanderung entlang der Seen oder auf den Plateaus von Buchberg, Haunsberg und Tannberg genießen.

13 Kilometer lang ist der Tannberg Rundweg, der zum 786 Meter hohen Tannberg führt, der auch die Landesgrenze zwischen Salzburg und Oberösterreich bildet. Es ist eine schöne Halbtageswanderung mit Einkehrmöglichkeit sowie herrlichem Ausblick ins Salzburger Seenland und ins benachbarte Innviertel.

Radfahren

© Getty Images ×

Auch für Pedalritter ist das Salzburger Seenland ein Hit. Das Velodrom Salzburger Seenland ist der Hotspot für Radsportbegeisterte in Österreich. Insgesamt 600 gut ausgebaute Radwegkilometer ziehen sich durch die sanfte Hügellandschaft des Alpenvorlandes und lassen einen die Region um Wallersee, Mattsee, Grabensee und Obertrumer See auf 17 ausgearbeiteten Touren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade vom Sattel aus erkunden. Die Touren, zwölf regionale und vier grenzüberschreitende, bieten sich vor allem dann an, wenn man mehr über das reiche kulturelle Erbe der Region erfahren möchte.