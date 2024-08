× Nicht erholt nach dem Urlaub? Diese Urlaubsfehler sind schuld!

Sie waren lange auf Urlaub und sind trotzdem nicht erholt? Das könnte an bestimmten Urlaubsfehlern liegen. Wir verraten die größten Urlaubskiller und wie es besser geht.

Urlaub ist die Zeit, um dem Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Doch oft endet die erhoffte Erholung in Stress und Hektik. Laut einer finnischen Studie benötigen wir mindestens 8 Tage Urlaub, um uns so richtig zu erholen. Doch selbst dieser Zeitraum reicht nicht aus, wenn man in die üblichen Fallstricke tappt. Von der ständigen Erreichbarkeit über zu straffe Zeitpläne bis hin zu unrealistischen Erwartungen – diese Fehler machen den Unterschied zwischen echter Erholung und weiterem Stress.

Deshalb ist es so wichtig, die freie Zeit als „Erholungszeit“ zu nutzen, und nicht im Freizeitstress zu landen. Mit ein paar einfachen Tipps und Tricks lässt sich ein entspannter Urlaub planen und genießen. So wird die Auszeit wirklich zur Erholung und man kehrt erfrischt und voller Energie in den Alltag zurück.

© Getty Images ×

Die größten Erholungskiller im Urlaub

Hitze, Stress und Ärger

Viele Menschen empfinden Hitze während des Sommerurlaubs als belastend, da zu hohe Temperaturen oft Stress verursachen. Hitze kann für den Körper anstrengend sein und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Daher lohnt es sich, im Sommer an kühlere Orte zu reisen, oder Strategien zu entwickeln, um trotz hoher Temperaturen entspannt zu bleiben.

Krankheiten, Konflikte und Erreichbarkeit

Typische Stressfaktoren im Urlaub umfassen Krankheiten oder Verletzungen, Konflikte mit Mitreisenden sowie den Druck, ständig erreichbar zu sein. Wenige lassen sich jedoch von An- und Abreiseproblemen oder unpassenden Urlaubsorten, Unterkünften und Mahlzeiten die Urlaubsstimmung verderben.

© Getty Images ×

So gelingt die Erholung im Urlaub

Um wirklich erholt aus dem Urlaub zurückzukehren, braucht es nicht viel. Viele Menschen finden in Sonne und Natur ihre Erholungsquellen. Ein Spaziergang am Wasser kann wahre Wunder wirken und das Wohlbefinden steigern.

Auch die gemeinsame Zeit mit der Familie oder mit Freunden ist für viele ein wichtiger Erholungsfaktor. Der bewusste Verzicht auf Smartphone und Internet trägt ebenfalls zur Entspannung bei - packen Sie stattdessen ein Buch ein. Ein Tapetenwechsel, also das Verlassen der gewohnten Umgebung, unterstützt zusätzlich die Erholung. Zeit für sich selbst, keine Arbeitsverpflichtungen und viel Bewegung – so gelingt die Entspannung im Sommerurlaub bei den meisten Menschen.