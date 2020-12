Eine jahrzehntelange Vision ist nun Wirklichkeit: die neue Panorama Link Kabinenbahn im Salzburger Pongau ist in Betrieb. Sie ermöglicht Skifahren über 12 Gipfel und 5 Täler - umfangreiche Corona-Präventionsmaßnahmen inklusive!

Die Snow Space Salzburg Bergbahnen sind in den Winterbetrieb gestartet. Die zentralen Seilbahnen und Pisten in den drei Orten Flachau, Wagrain und St. Johann – Alpendorf sind bereits geöffnet. Dazu gehört auch die Panorama Link, die neue Verbindungsbahn zwischen dem Skiberg Grießenkar in Flachau/Wagrain und dem Nachbarskigebieten Flachauwinkl/Kleinarl und Zauchensee.

„Mit dem heutigen Tag wird eine jahrzehntelang gehegte Vision wahr: Skifahren über die 12 schönsten Gipfel und 5 Täler des Salzburger Pongaus im Herzen von Ski amadé. Die neue Verbindungsbahn Panorama Link macht es möglich und setzt einen Meilenstein in der Geschichte unserer Wintersportdestination“, erklärt Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender der Snow Space Salzburg Bergbahnen. Die Panorama Link ist eine moderne 10er Kabinenbahn, die ihren Namen dem beeindruckenden Panoramablick auf die Hohen und Niederen Tauern verdankt, den man während der Fahrt genießen kann.

Mit den heute in Betrieb gehenden Seilbahnen können zwischen Flachau/Wagrain und Zauchensee bereits drei Viertel der Pistenflächen befahren werden. „Wir haben die Seilbahnen so gewählt, dass bereits zu Beginn der Saison ein größtmögliches Pistenangebot zur Verfügung steht, sollte es die Besucherfrequenz zulassen, werden wir kurzfristig weitere Seilbahnen in Betrieb nehmen“, verspricht Hettegger.

Skibetrieb in herausfordernden Zeiten

Die Freude über den Saisonstart ist jedoch nicht ungetrübt. „Wir stehen in dieser Saison vor einer Herausforderung, wie sie noch nie da war. Dennoch möchten wir Einheimischen und Tagesgästen das Skifahren ermöglichen. Wir wollen zeigen, dass der Skisport dank dem umfangreichen Sicherheitskonzept gefahrlos möglich ist,“ erläutert Hettegger. Wirtschaftlichen Nutzen bringe der Betrieb in diesen Wochen kaum, heißt es weiter. Durch die Anbindung an die Tauernautobahn ist das Skigebiet für Tagesgäste einfach erreichbar. „Wir hoffen, dass wir durch die neue Skiverbindung und unser vielfältiges Pistenangebot zusätzlich bei den Tagesgästen punkten können“, so Hettegger.

Sicheres Skifahren dank umfangreicher Corona-Präventionsmaßnahmen

Bereits vor Wochen präsentierten die Snow Space Salzburg Bergbahnen ein umfangreiches Maßnahmenkonzept, welches das Ansteckungsrisiko unter den Skigästen minimieren soll. Zusätzlich zu den bereits veröffentlichten Maßnahmen werden die Gondel- und Sesselbahnen nur zur Hälfte besetzt. Neu ist auch die FFP2 Masken-Pflicht, die während der Fahrt mit einer Gondel- bzw. Sesselbahn mit Windschutzhaube gilt. Die Masken können um 2,00 Euro an den Kassen im Snow Space Salzburg erworben werden. Außerdem werden alle Kassenbereiche der Bergbahnen ins Freie verlagert, damit Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen vermieden werden. „Mit unseren umfangreichen Präventionsmaßnahmen sind unsere Skigäste weitgehend vor einer Ansteckung geschützt. Wer trotz der hohen Sicherheitsstandards Bedenken vor dem Zusammentreffen mit anderen Skifahrern in der Gondel hat, kann in Flachau ausschließlich mit Sesselbahnen auf den Berg fahren“, erklärt Wolfgang Hettegger.

https://www.snow-space.com/de/winter

https://www.snow-space.com/de/winter/informationen-skigebiet/allgemein/panorama-link

https://www.snow-space.com/de/winter/informationen-skigebiet/allgemein/corona-massnahmen