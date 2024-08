× Im Paradies: TV-Star Silvia Schneider zeigt uns die Malediven

Silvia Schneider ist bekennender Tauch-Fan. Auf den Malediven fand der beliebte TV-Star sein absolutes Eldorado. Im Kondey Coral Garden, vor der Insel Dhiyadhoo wartete ein nicht enden wollender Unterwassergarten mit gesunden Korallen.

Etwa 71 Prozent der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Somit findet der Großteil des Lebens unter Wasser statt! Und diesbezüglich einzigartig sind die Malediven: Auf 26 Atolle verteilen sich rund 1.200 paradiesisch kleine Inseln mit Palmen, türkisblauen Lagunen und weißen Sandstränden.

Silvia Schneiders magische Tauchreise

Magisches Dhevvadhoo Atoll

© Jamie Harrison ×

Das Dhevvadhoo Atoll im Indischen Ozean ist für seine noch unberührte Natur und die reiche Unterwasser-Vegetation bekannt. Typisch für die Malediven ist der Artenreichtum mit großen bunten Fischschwärmen, Schildkröten, Mantas, Rochen, Riffhaien und farbenfrohen Korallen. Schon in frühester Jugend war ich von der Unterwasserwelt fasziniert. Stundenlang konnte ich meinem Vater, der begeisterter Taucher war, zuhören, wenn er von einem Tauchgang erzählte. Endlich, mit 12 Jahren durfte ich zu meinem ersten Anfänger-Tauchkurs. Mittlerweile hat sich mein Kindheitstraum von früher erfüllt, und die Faszination für die Welt unter Wasser ist ungebrochen.

Kondey Coral Garden

Mit einem passioniertem Tauchlehrer darf ich einen Geheimtipp erkunden, den Kondey Coral Garden vor der Insel Dhiyadhoo. Ein Unterwassergarten mit außergewöhnlich gesunder Korallen-Vegetation. Eine mittlerweile leider selten gewordene Attraktion für Naturliebhaber. Ein mit Korallen besetzter Felsen reiht sich an den anderen. Darüber schwebt man schwerelos bei einem sogenannten Drift-Tauchgang. Die Strömung trägt einen unter Wasser weiter. An einem vorbei ziehen Fische, Anemonen, Seesterne und Schildkröten.

Auf dem Rückweg mit dem Boot werden wir von der Bootscrew zum Fischen eingeladen, ganz „bodenständig“ mit Angelrute. Für das Fischen im offenen Meer braucht es vor allem eines: Geduld! Zeit haben wir genug und so genießen wir unter der Abendsonne den Feierabend nach unserem Tauchgang.

Tauchgang mit Haien

Der nächste Tag bringt einen neuen Blick in die Unterwasserwelt. Ich lerne die junge, furchtlose Tauchinstruktorin Alexis kennen, die seit ihrem 10. Lebensjahr taucht. Sie lädt mich auf ein Abenteuer mit Haien ein. Wow, natürlich sage ich da ja! Was wir in der Unterwasserwelt rund um die Insel Fuvahmulah entdecken, ist spektakulär. 16 Grad südlich des Äquators liegt die berühmte Tigerhai-Zone.

Nicht nur neugierige Tigerhaie kreuzen rund um das Huvadhu Atoll unseren Weg, sondern auch elegante Mantas und prachtvolle Walhaie auf ihrer Durchreise. Nach dem Tauchgang ist es an der Zeit, Proviant aufzutanken und festen Boden unter den Füßen zu spüren. Allerlei heimische Lebensmittel, süße Früchte und exotisches Gemüse gibt es am Festland auf lokalen Märkten.

Maledivische Küche

© Jamie Harrison ×

In der maledivischen Küche dürfen fangfrischer Fisch, Kokos in allen Varianten, Süßkartoffeln, Hirse, sowie heimische Kräuter und Früchte nicht fehlen. Die hiesige Küche ist sehr geschmacksintensiv. Kulinarische Einflüsse von Südindien und Sri Lanka kommen in den unzähligen Curryrezepten ebenfalls zum Ausdruck. Bei traditionellen Festessen ziehen die Duftschwaden der Gewürze über die ganze Insel.

© Jamie Harrison ×

Als Absacker für die Mahlzeit mixt der Bartender extra seinen Scubaspa Signature Cocktail für mich. Mich fasziniert wie geschickt er aus Limetten und Orangen kleine Kunstwerke für den Glasrand zaubert, das muss ich mir unbedingt für zuhause merken.

Unvergessliches Gaafu Alifu Atoll

Meine Reise rund um das Gaafu Alifu Atoll im Indischen Ozean, werde ich nie vergessen. Sie lässt mich in Gedanken an den Kondey Coral Garden noch immer das Meer spüren.

Infos und Sendetipp

Das Gaafu Alifu Atoll ist die südlichste Inselkette der Malediven, etwa 400 Kilometer von Malé entfernt. Von den 85 kleinen und großen Inseln sind nur 10 bewohnt und es gibt bislang nur wenige, exklusive Resorts und Hotelanlagen. Das Atoll ist ein Traum für Tauchbegeisterte und noch immer ein Geheimtipp. Die großartigen Korallenriffe sind mit bis zu 100 Metern unglaublich tief und ausgesprochen artenreich. Aber nicht nur Tauchbegeisterte sondern auch Surfer kommen im Gaaf Alif Atoll auf ihre Rechnung. Top-Surfspots tragen hier so charmante Namen wie Five Islands, Love Charms oder Bluebowl.

Das ganze Malediven-Abenteuer von Silvia Schneider gibt es am 1. September 2024 auf ORF2. Begleiten Sie Silvia unterwegs in der magischen Unterwasserwelt.