Winterurlaub abseits der Skipisten

Es muss nicht immer ein Skiurlaub im Winter sein.

Leise rieselt der Schnee: Die Berggipfel sind ganz in weiß gehüllt, Eiskristalle glitzern in der Wintersonne. Jetzt zeigen sich die österreichischen Alpen von ihrer schönsten Seite. Doch es muss nicht immer ein Skiurlaub sein. Für alle, die in diesem Jahr auf überfüllte Hänge und Staus an den Liften verzichten möchten, hat Österreich auch abseits der Pisten jede Menge zu bieten. Egal ob am Achensee, im Kleinwalsertal oder in Werfenweng: Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Die Experten von Travel Charme Hotels & Resorts verraten ihre Tipps für einen gelungenen Winterurlaub ohne Skifahren – dafür mit reichlich Abstand. Ab nach draußen!

Snowkiten und Skygliding am Achensee

© GA-Service - R-Mühlbacher

Der Achensee ist zu jeder Jahreszeit ein Paradies für Aktivsportler. Im ganzjährig geöffneten Travel Charme Fürstenhaus am Achensee sind die Gäste mittendrin. Direkt am Wasser gelegen, ist das Resort Ausgangspunkt für sämtliche Unternehmungsmöglichkeiten. Zeit, seine Spuren im Schnee zu hinterlassen! Beim Langlaufen oder Winterwandern fällt Social Distancing besonders leicht und sogar Sportmuffel bekommen Lust auf Bewegung an der klaren Luft. Ausgefallen wird’s beim Snowkiten: An dem zugefrorenen und verschneiten See gleiten die Sportler mit einem Kite-Segel von A nach B. „Noch abenteuerlicher ist eine Fahrt mit dem Skyglider ‚AirRofan‘“, meint Tobias Strauß, Hoteldirektor des Travel Charme Fürsten-haus am Achensee. „Diese Adrenalinspritze der besonderen Art zieht Mutige an einem 800 Meter langen Seil 200 Meter in die Höhe. Achterbahn fahren war gestern!“ Wer es dagegen gemütlich und informativ angehen lassen möchte, ist in der sogenannten „Heimat des schwarzen Goldes“ ebenfalls richtig. Familie Albrecht aus Pertisau am Achensee perfektioniert seit Generationen die Produktion des legendären Tiroler Steinöls. In einem Erlebnis-Museum geben sie Einblick in ihre Arbeit.

Fackelwanderungen und Hundeschlittentouren im Kleinwalstertal

© Travel Charme Hotels und Resorts

Eines der schönsten Täler Österreichs – und nur von Deutschland aus zu erreichen – ist das Kleinwalsertal. Vor allem im Winter locken zahlreiche sportlichen Aktivitäten für einen abwechslungsreichen Urlaub. Fernab der Skipisten steht das Rodeln hier hoch im Kurs. Auf den insgesamt fünf Hängen in Mittelberg und Hirschegg bleibt kein Auge trocken. Auch die Sommerrodelbahn am Söllereck ist in den kalten Monaten geöffnet. Eine Schlittenfahrt lässt sich mit einer ausgedehnten Winterwanderung kombinieren. Besucher entdecken über 50 Kilometer Wegenetz und erleben Bergpanoramen soweit das Auge reicht. Mittendrin liegt das Travel Charme Ifen Hotel . Hoteldirektor Ralph Hosbein gibt sein persönliches Highlight preis: „Für mich geht nichts über eine abendliche Fackelwanderung durch die winterliche Breitachklamm. Die Lichter, die Atmosphäre, die Mystik der Klamm – das ist einzigartig.“ Alle Touren gibt es auf Wunsch auch mit ausgebildetem Wanderführer. In puncto Skitouren lohnt es sich ebenfalls auf die Expertise der Profis in der Region zu vertrauen. Die Tourenführer der Berg-und Skischulen Kleinwalsertal kennen die besten Routen für Einsteiger bis Könner und handeln im Sinne der Natur. Kutschfahrten durchs Winterwunderland sorgen für royale Gefühle, während Gäste beim Skilanglauf oder Schneeschuhwandern ihre konditionellen Grenzen austesten und überwinden. Als Belohnung wartet unberührte Natur und absolute Stille – nur die Murmeltiere pfeifen ab und zu. Ralph Hosbein hat noch einen weiteren Geheimtipp: „Das wohl coolste Abenteuer im winterlichen Kleinwalsertal ist eine Schneeschuh- und Hundeschlittentour mit Husky-Begleitung. Zwischen Januar und März entdeckt man so das Kleinwalsertal neu. Das sollte sich niemand entgehen lassen.“

CO2-freier Urlaub und lustige Lamas

© Travel Charme Hotels und Resorts